Бывший принц Эндрю множит вокруг себя все новые коррупционные истории Фото: REUTERS.

Премьер Британии Кир Стармер с позором ушел в отставку, уступая место не меньшему русофобу своему однопартийцу Энди Бернему. Но британцев не меньше занимает другой скандал — весьма символичный. С тем же упорством, с каким тамошние политики продолжают нестись самоубийственным курсом, брат короля Карла III, бывший принц Эндрю, множит вокруг себя все новые коррупционные истории. На сей раз Эндрю, находящийся под следствием в связи с делом Эпштейна и утечками информации государственной важности, тайно сбежал из поместья в Сандрингеме и отправился … на роскошный отдых во Францию за чужой счет.

ЗАГАДОЧНЫЙ СИНЯК

Как выяснила The Daily Mail, опального принца Эндрю, который находится под следствием, пригласил арабский миллиардер Мохаммед А. Бейкер, владелец крупной компании по производству спортивной одежды.

Примечательно, что спустя три дня после возвращения домой репортеры сфотографировали Эндрю с внушительным синяком на лице. Откуда взялась эта травма, до сих пор неизвестно. Скорее всего, бывший принц ее получил во время поездки во Францию.

АРАБСКИЕ СВЯЗИ

66-летний Эндрю отправился на отдых на частном самолете еще 30 мая. Полет был организован и оплачен Бейкером. Три дня бывший принц провел в Бретани на территории конного хозяйства MAB Stables неподалеку от Сен-Мало. В этом комплексе содержатся около 130 чистокровных лошадей.

Тренер-конник Артур Деспре подтвердил журналистам, что Эндрю действительно гостил у Бейкера. А один из работников хозяйства рассказал, что гость наслаждался весьма приятной программой: верховыми прогулками по пустынному атлантическому пляжу, игрой в боулинг во дворе старинного особняка и обедами, приготовленными личным поваром хозяина.

66-летний Эндрю отправился на отдых на частном самолете еще 30 мая Фото: REUTERS.

- Это были расслабленные выходные. Член королевской семьи приехал с только одним телохранителем. Вместе с Мухаммедом Эндрю катался на лошадях. От фермы до пляжа всего несколько километров, - поделился сотрудник комплекса. - Принц остановился в большом доме, где живет Мухаммед. Когда хозяин принимает гостей, им подают еду и вино исключительного качества.

38-летний Мохаммед Бейкер - персона заметная на Ближнем Востоке, в частности, в ОАЭ. Он возглавляет компанию GMG, которая контролирует крупнейшую сеть спортивных магазинов Sun and Sand Sports.

Бизнесмен Мохаммед Бейкер Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бейкер считается близким к руководству Объединенных Арабских Эмиратов человеком. Он был назначен торговым представителем эмирата Дубай лично его правителем и премьер-министром Мухаммедом Ибн Рашидом Аль Мактумом.

Кроме того, предприниматель поддерживает отношения с президентом Эмиратов Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. По слухам, он предлагал Эндрю бесплатную резиденцию в Эмиратах в качестве убежища после того, как имя Эндрю обнаружили в опубликованных архивах покойного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна.

В ОЖИДАНИИ ВАМПИРА

Напомним, 19 февраля бывший принц Эндрю был арестован полицией долины Темза по подозрению в злоупотреблении служебным положением в то время, когда он был торговым представителем Великобритании. Его обвиняют в передаче конфиденциальной информации Эпштейну.

До сих пор официальные обвинения не были ему предъявлены, поэтому Маунтбеттен мог беспрепятственно отправиться во Францию без каких-либо согласований.

После начатого против него расследования экс-герцогу пришлось покинуть коттедж Royal Lodge в Виндзоре и отправиться в отдаленное поместье Сандригем. По данным Daily Mail, из своего норфолкского изгнания он якобы отправил дочерям, принцессам Беатрис и Евгении, письмо с призывом «держать головы высоко» и не уступать давлению со стороны королевского двора. Именно поэтому они с помпой появились на свадьбе своего кузена Питера Филлипса, подъехав на карете прямиком к главному входу церкви, пока остальные шли к храму пешком.

Как утверждают источники, Эндрю сетует, что стал козлом отпущения всей королевской семьи. Он по-прежнему считает, что Карл III зашел слишком далеко в попытках он него дистанцироваться.

Даже после лишения титулов экс-принц требует от немногочисленного персонала обращаться к нему как к герцогу и болезненно воспринимает свое изгнание из Виндзора. В пламенной речи перед прислугой он заявил, что в его собственном доме его должны именовать «правильными титулами» до тех пор, пока «не пришлют вампира, чтобы тот высосал всю его королевскую кровь - до последней капли». Наверное, имел в виду следователя...

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