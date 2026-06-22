«Я думаю, вам станет стыдно»: Akmal’ ответил Виктору Дробышу после шутки про покойную бабушку

Певец Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов). Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА

На музыкальном шоу «Соль. Легенда» произошел неловкий момент между Виктором Дробышем и одним из самых популярных молодых исполнителей страны Akmal’, он же Акмаль Ходжаниязов. Продюсер решил прокомментировать сценический образ артиста, однако его шутка оказалась крайне неуместной. Правда, Дробыш, кажется, даже не понял своей ошибки.

22-летний певец вышел на сцену в черном костюме и белой рубашке. Внимание Дробыша привлек платок, закрепленный на стойке микрофона. Композитор отметил, что высоко оценивает творчество исполнителя, однако смысла этого аксессуара не понимает. «Я с уважением отношусь к тебе, жених, и знаю твое творчество, и считаю тебя одним из самых талантливых молодых артистов. Просто не понимаю смысла полотенца, которое ты повесил. У Стивена Тайлера понимаю, у Кинчева понимаю, у всех. Здесь такое ощущение, что просто уборщица забыла убрать», - сказал Дробыш.

Композитор, продюсер Виктор Дробыш Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слова продюсера заметно задели певца. Akmal’ сразу дал понять, что этот предмет имеет для него особое значение и связан с памятью о близком человеке. «Я сейчас объясню, я думаю, вам станет стыдно немножечко. Этот платок — это дань моей покойной бабушке, которая всю жизнь была со мной, благодаря которой я в целом пошел в музыку. Поэтому это атрибут национального характера, он всегда со мной», - объяснил Акмаль.

После такого ответа многие ожидали, что Виктор Дробыш признает свою ошибку. Однако продюсер заявил, что не мог знать историю этого аксессуара заранее и поэтому не считает, что должен испытывать чувство стыда. «Я этого не знал, поэтому мне не должно быть стыдно», - ответил Дробыш, чем возмутил пользователей соцсетей. Однако стоит отметить, что после услышанного он все-таки извинился. «Бразер, прости, я не могу все предусмотреть», — сказал продюсер в эфире РЕН-ТВ.

К слову, Akmal’ и раньше неоднократно подчеркивал, что для него на первом месте всегда остается музыка, а не внешние эффекты. В разговоре с журналистами перед своим большим сольным концертом этой весной артист признавался, что сознательно отказался от масштабного шоу с трюками и спецэффектами.

Певец рассказывал, что не стремится повторять эффектные номера коллег и даже не понимает всеобщего восторга от полетов над зрительным залом. В качестве примера он привел концерты Димы Билана. «Честно, мне так не нравится. Дима Билан гениальный вокалист, абсолютно гениальный. Я был на его концерте, но с моим ужасным зрением я даже не видел, где он там летает, мне было сложно сфокусироваться. Если он просто будет стоять и петь — мне этого более чем достаточно», — говорил артист.

Не близки Akmal’ и многочисленные переодевания на сцене. По мнению певца, зрители Филиппа Киркорова во многом идут именно за масштабным шоу, блестками и эффектной постановкой.

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