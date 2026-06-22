Готовимся к экстремальным вспышкам: на Солнце разбушевался повернувшийся к Земле "бегемот"

За два минувших дня пятна на Солнце произвели четыре достаточно сильные вспышки уровня М, мощность которых раз за разом увеличивалась. Фото: Artsiom P/Shutterstock/Fotodom

Пятна активной области 4473, выползшей с обратной стороны Солнца на видимую с Земли, растут, множатся и набирают силу. За два минувших дня они произвели четыре достаточно сильные вспышки уровня М, мощность которых раз за разом увеличивалась. К ночи 21 июня она едва не достигла максимально возможного уровня Х.

Специалисты американского космического агентства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) считают: есть высокая вероятность того, что активная область продолжит «буянить» с нарастающей силой. И прогнозируют, что 22-23 июня пятна скопления 4473 все же полыхнут экстремальной вспышкой. К этому времени ситуация может усугубиться - к Земле повернется еще одно растущее пятно, которое уже достигло гигантских размеров. Описывая его размеры, гелиофизики используют термин «behemoth» - мол, «бегемот» среди пятен. С момента его обнаружения 16 июня пятно увеличилось в 10 раз

Сила недавних вспышек на Солнце нарастала раз от раза.

«Плевок» в сторону нашей планеты «дуплетом» - из двух активных зон одновременно – грозит жестокими магнитными бурями. И поправками в благостные прогнозы, сулящие "магнитное спокойствие". Пока же корональных выбросов, которые бы достигли Земли, не было.

«Солнце вступает в новую неделю в состоянии роста активности», - соглашаются эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (Институт космических исследований Российской академии наук) и ИСЗФ СО РАН (Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук). Однако они считают, что нынешние «события на Солнце пока не являются фактором космической погоды и представляют интерес скорее для научной статистики».

В центре солнечного диска, то есть напротив Земли, группа пятен 4473 окажется 25 июня. По мнению российских ученых, «пока даже это скромное достижение не выглядит гарантированным». Нынешний всплеск активности они предлагают рассматривать как локальный. И не удивляться, «если энергия на Солнце иссякнет уже сегодня».

Иными словами, американские гелиофизики пугают, наши – успокаивают. Интересно, чьи прогнозы оправдаются?

На обратной стороне Солнца «созрело» огромное пятно. Оно «выползает» и вот-вот окажется на стороне солнечного диска, обращенной к Земле.

СПРАВКА КП

Солнце вращается вокруг своей оси, совершая полный оборот за 28 дней. Всё, что скрыто на его обратной стороне, становится видимым с Земли примерно за 2 недели.

Солнечные пятна образуются в нижних слоях солнечной атмосферы. Их формируют сильные магнитные возмущения.

Пятна на светиле выглядят намного темнее остальной видимой поверхности Солнца из-за того, что они намного холоднее. Излучают примерно на четверть меньше света, чем остальная часть Солнца.

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