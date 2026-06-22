Дмитрий Песков: Угрозы Зеленского Белоруссии - посягательство на ее суверенитет

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных журналистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, как в Кремле оценивают угрозы Зеленского в адрес Беларуси с требованием убрать некую технику от границ? Для чего Киев это делает? И обсуждали или, может быть, планируют обсудить этот вопрос президенты России и Беларуси в ближайшее время?

- Действительно, и вы знаете, что и Александр Григорьевич об этом говорил, что в обозримой перспективе планирует осуществить контакт… И это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы, - заявил официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 22 июня, на вопросы журналистов. - Но так, конечно, угроза абсолютно агрессивная, вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны.

Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Можете ли прокомментировать ситуацию в Крыму в связи с отказом продажи топлива физлицам, какие меры предпринимаются для оказания помощи населению Крыма и пострадавших регионов, и для борьбы с нехваткой топлива?

Песков:

- Сейчас нет, потому что для этого необходимо обладать детальными данными… И этими данными владеет руководство республики, они информируют население. Эта система налажена.

И, конечно же, ведется напряженная работа в любом случае для минимизации этих негативных последствий.

Еще раз. Руководство республики Крым информирует население – эта система налажена и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.

Вопрос:

- А по мерам? Какие-то меры помощи населению и вообще для борьбы с нехваткой топлива.принимаются?

Песков:

- Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, не рассматривают ли власти либерализацию цен на нефтепродукты как одну из мер для борьбы с перебоями на рынке?

Песков:

- Там есть в правительстве механизм координации и с нефтяными компаниями… И само правительство работает по этой теме, там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.

Вопрос:

- В Кремле есть какая-нибудь реакция на отставку Кира Стармера?

Песков:

- Ну, вы знаете, Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений… Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас лицезреем… Поэтому ничем примечательным он для нас не запомнится в свою бытность.

В то же время много вопросов, что, может быть, после него будет лучше… Ну, вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений.