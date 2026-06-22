Украинские боевики пытаются отступать с позиций в гражданской одежде Фото: Минобороны РФ.

Министерство обороны России опубликовало интервью с командиром подразделения беспилотной авиации 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад», известным под позывным «Ждан».

В беседе офицер поделился подробностями применения дронов в районе Красного Лимана.

«Гром-баба» бомбит врага минами в Красном Лимане

«Ждан» подчеркнул высокую эффективность и слаженность действий личного состава, отметив мгновенное огневое поражение противника при его обнаружении. Тесное взаимодействие с артиллерийскими подразделениями обеспечивает быструю передачу данных и оперативное реагирование, не позволяя противнику перегруппироваться и даже передвигаться.

Командир подразделения беспилотной авиации 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад», известным под позывным «Ждан». Фото: Минобороны РФ.

Над городом установлен круглосуточный контроль воздушного пространства, что свело к минимуму активность вражеских сил. По словам офицера, боевики пытались покинуть позиции, переодевшись в гражданских, однако опытные пилоты дронов легко распознают замаскировавшегося противника.

В ходе боевых действий штурмовые группы получают поддержку с воздуха благодаря использованию дронов-разведчиков и ударных БПЛА. Военнослужащие применяют исключительно надежную и проверенную технику. В полку функционирует собственная лаборатория, занимающаяся разработкой и модернизацией беспилотных систем.

Командир рассказал о собственной разработке — дроне «Гром», способном доставлять до 5 килограммов взрывчатых веществ или грузов на расстояние до 15 километров. Такая мини «Баба-яга» активно используется для снабжения передовых позиций продовольствием и боеприпасами, снижая потребность в пеших группах. Каждая штурмовая группа работает под прикрытием FPV-дронов, готовых оперативно реагировать на угрозы, в том числе на атаки вражеских БПЛА. Сменные дроны-«глаза» постоянно держат в поле зрения своих бойцов, предоставляя им необходимую информацию для укрытия или маневра.

«Ждан» рассказал, что перед началом операции по освобождению Красного Лимана подразделением было проведено полное аэрофотосъемочное обследование города: был создан детальный цифровой фото- и видеоплан. Теперь разведывательные беспилотники регулярно облетают территории, и используя машинное зрение мгновенно находят новые укрытия, антенны и другие изменения, указывающие на присутствие противника.

«Любое подозрительное изменение, такое как незапертая дверь гаража, немедленно фиксируется и передается в разведку для последующего огневого воздействия», - отмечает военнослужащий.

Как результат, противник перестал использовать автомобильную технику для проникновения в город, предпочитая робототехнические платформы, которые также оперативно выявляются и уничтожаются российскими дронами.

В настоящее время подразделение углубляется в оборону на 15 километров от Красного Лимана, совершенствуя оборудование радио- и оптических дронов. Планирование операций осуществляется с учетом полученных разведывательных данных о дислокации противника.