Обозреватель «КП» начитался тревожных новостей и решил проверить - как на самом деле. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Тут делятся друг с другом бензином и ждут «золотого века» после победы в СВО. Как курортный полуостров живет под новыми атаками Украины, решившей оставить этим летом крымчан без топлива и туристов?

Обозреватель «КП» начитался об этом тревожных новостей и решил проверить - как на самом деле.

РУССКАЯ ЛЮБОВЬ И АВОСЬ

Поезд Москва – Севастополь, миновав Краснодар, шел осторожно, подбираясь к вновьобретенной России в вновьобретенных условиях. К Крыму.

Наш купейный вагон был не то чтобы полупуст (если вспомнить, что в прошлом году купить даже «боковушку» было невозможно), а скорее – полуполон.

Подобралась отличная компания. Две веселые подружки-толстушки, еще на Казанском вокзале пустившиеся в беспощадно-отпускной флирт с благоразумно уклоняющимся мужским миром.

Два тоскливых командировочных персонажа. Еще три – через 10 минут уже пьяных. Пять-шесть разнокалиберных семейных пар. Один суровый, обветренный нордвестом, бронзовый, с гигантским рюкзаком с советскими значками «Олимпиада 80», старичок.

И необычайно добрая проводница, которая при приближении Крыма, все чаще вспоминала Бога. Солнечно. С надеждой.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

- Во сколько прибывает поезд? – спрашивали суетливые командировочные, изучив в смартфоне последние новости.

- Идем по графику! Будем в Симферополе в 9 утра, – шептала добрая фея, и добавляла тихо: «Дай Бог».

- То есть мы. Прибудем. На этом поезде. В Симферополь, – упрямо уточняла мандражная наша часть, прослышав, что часть пассажиров ссаживают сразу после Крымского моста и везут до крымской столицы на автобусах.

Все будет хорошо – успокаивала нас проводница и добавляла свое фирменное – «Дай Бог» - не как сомнение, а как гарантию.

Это вызывало в вагоне философские пересуды, из которых мы выходили окрыленными – любовь к Крыму, оказывается, такая русская. В любом непонятном случае она «врубает» наше «авось», нашу любимую логическую цепочку: «Мы русские, с нами Бог, и сила наша в правде, а значит – все будет хорошо».

И как приз - тенистый Форос, заповедная Ялта, древний Судак и веселая Феодосия. И мой любимый крымский врач - воздух…

«С НАМИ БОГ!»

Кстати, наш поезд был так разнузданно патриотичен, словно машинистом был сам Владимир Рудольфович Соловьев. Вагон разделился поровну – одни не поменяли билеты просто потому, что не захотели. Кто-то за полгода спланировал отпуск, с зимы предвкушал Крым, и поэтому «врешь – не возьмешь»... Кто-то ехал с давно обещанным визитом к родне. А кто-то считал, что даже если весь мир в труху, ЮБК (Южный берег Крыма) на своих шезлонгах долго останется не в курсе - блаженный и пьяный (кстати, в пляжную зону Крыму за всю историю прилетало считанное количество раз)

Вторая половина – рассудила более рационально. И решила, что во всем виноват… я.

Мол, это журналисты пугают народ, «расчесали» сенсацию с этим бензином. Раскричались в новостях. А мы, дескать, помним – Украина Крыму и электричество обрубала, и воды лишала, и «блокадила»… Мол, дружные и крепкие крымчане и не такое проходили.

- Вы, журналисты, всех накрутили! – «прилетело» мне.

Пожимаю плечами. Ладно. Выхожу в Симферополе.

Я уже знал, что «фея» не обманула – с нами Бог.

А так как я привык любимый Крым не накручивать, а наоборот – раскручивать, решил сначала спокойно оценить – что на самом деле тут происходит?

А что тут оценивать… В войне нервов выигрывают спокойные.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

БЫВАЮТ ЛИ ОГУРЦЫ ПО 90 РУБЛЕЙ

В «телеграммах» разгоняется истерический апокалипсис… Пустые полки магазинов, обезлюдившие гостиницы, брошенные у заправок автомобили.

Обхожу Симферополь...

С виду - спокоен Симферополь. Даже, может, слишком спокоен. Машин на дорогах – не так чтоб много, но на перекрестках попадаются даже заторы (никогда не думал, что пробка может выглядеть так обнадеживающе!).

Концентрация туристов в нем и правда не такая, как обычно, от чего он, кажется, уснул.

Зато магазины полны продуктов (наконец-то убедился в существовании огурцов по 90 рублей за кг). В моей любимой гостинице, где все номера обычно хронически забронированы, есть места.

С другой стороны, замечаю – хоть на транзитный Симферополь курортникам обычно плевать. Он похорошел. То ли от холодной, дождливой весны, из-за чего не выгорел, как обычно, к лету - до желтизны, а остался юным и свежим. То ли потому что бесконечное обустройство центра Симферополя превратило его из обшарпанного «гадкого утенка» в лебедя («с изящной шеей набережных и крыльями парков»).

Дело вкуса, но именно сейчас мое любимое время, когда «меньше народа – больше кислорода». Что может быть лучше бархатного сезона под горячим июньским солнцем, когда полупустые кафе хищно распахнуты, отели снижают цены на 20 процентов, когда решительно все только для тебя, невозмутимого туриста, приехавшего сюда по великой любви. Несмотря на новости и соцсети…

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

ТОПЛИВНАЯ ЛИХОРАДКА: СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ В КРЫМУ

21 июля глава Крыма Сергей Аксенов распорядился приостановить отпуск топлива на полуострове до особого распоряжения. Всем, кроме госслужб, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность региона.

Я успел «обкурить вопрос» с несколькими крымскими водителями. Очередная задачка для русского человека? Да. Страшная? Решаемая.

До распоряжения Аксенова у любого водителя в Крыму вообще работала интерактивная карта заправок на смартфоне. Она была разработана правительственными спецами и высвечивала онлайн-данные о завозе бензина. Штука, говорят, хорошая. Правда, не все успевали слететься на заправку, когда на нее завезли бензин. Всегда находилась сотня запоздавших, матерящихся — приехали, а оно закончилось именно на тебе!

Поэтому крымчане (да-да, те самые, кто еще при Союзе считались испорченными «легкими курортными деньгами», эгоистами) уже поднаторели. С весны объединились сетью «бензиновых» блогов и «заточены» на взаимовыручку. Здесь и подскажут, и помогут, и проклянут.

Смотря – кто ты?

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

ПРОВЕРКА ЛЮДЕЙ НА ХОРОШЕСТЬ: КАК КРЫМЧАНЕ ВЫРУЧАЮТ ДРУГ ДРУГА В СИТУАЦИИ С БЕНЗИНОМ

- Есть бензин ребят, 95-й, 100-ый? Вот прям караул надо!

- Есть.

- Сколько стоит?

- 300 рублей.

Весь чат подрывается и к спекулянту – ах ты мерзавец! Кто-то из ушлых уже взламывает его аккаунт, кто-то скидывает координаты силовикам (вчера, судя по сводкам, взяли еще одну спекулянтку).

Остальные советуют его жертве – варианты…

После приостановки продажи топлива он остался, похоже, один. Его освоил и мой севастопольский приятель Алексей, владелец небольшого бизнеса по продаже автошин - каждые три дня он мотается за бензином через Крымский мост, поражаясь – как все-таки гениальны крымчане. Они приспособили к бензонасыщению… даже эвакуаторы.

На той стороне заправляется сам эвакуатор, и «спасаемая» им машина.

А за мостом бензин есть.

Поэтому стоимость канистр в Крыму с тысячи за штуку подскочила до четырех-пяти, а народ, увешенный баками, бросился на материк.

И бензин, говорит Алексей, очень хорошо проверяет людей.

- Заезжаю в Краснодарском крае на заправку, - рассказывает. - Вытаскиваю канистры (через мост разрешено провозить до 100 литров бензина). Продавец, хороший парень, видит, не спекулянт, наливает. И тут выбегает охранник. Запрещено! – кричит.

- Вот какое его дело, - взрывается Леша. - Он же охранник! Сволочь… Ну, поехал куда-то в село, там заправщица бабушка-божий одуванчик, говорит: «Сынок, да ты хоть в трусы себе лей». Золотая бабуля – спасительница Крыма (смеется). Привез горючее и раздаю, как черную икру в СССР: девушке, чтоб на работу ездила. Брательнику, отцу. Приятелю. Вот он мне за это черешни привез… У нас если кому-то надо, кто встанет без горючего – тут быстро помогут. Хотя бывает, отдашь по себестоимости канистру хорошему человеку, а потому видишь его сотовый на авито – фарцует, гад, за 250 рублей. Ну, ты его из хороших людей и вычеркиваешь…

Но хороших людей в Крыму еще очень много.

Не даром, полуостров занимает первое в России место по количеству волонтерских обществ – три с половиной сотни (как заметил депутат Крыма Никита Сандалов, «столько нет даже в прифронтовых территориях»)

И сейчас Крым встал перед необходимостью объединиться против новой блокады и победить всем чертям назло.

Например, севастопольские волонтеры начали принимать «заказы» от тех, кому срочно нужно доехать до больниц. В условиях дефицита бензина они будут возить нуждающихся на электрокарах. В спасительный парк «электричек» «скидываются» своими машинами бизнесмены, чиновники и даже один депутат Госдумы.

И, кстати, вот кто точно захватит Крым, то только – электромоторы. Здесь неминуемо грянет электро-революция - полуостров массово переходит на электро-катамараны, электро- скутеры, электро-газонокосилки, электробайки, электро-все-что-угодно-лишь-бы-не-бензин.

А это значит, что в будущем Крым будет кровно заинтересован в строительстве «электрических заводов» по производству этого спасительного добра.

И все, что начинается, с кризиса, обязательно закончится.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

НОЧНЫЕ СИРЕНЫ

…И вот стоим мы с мужиками-водилами, обсуждаем жизнь крымскую, тревожную.

Говорят мужики, что всяко было, конечно. И блокадили Крым и обезвоживали, но сейчас – самое нервное…

И тут подходит маленький паренек в спецовке.

- Переставьте, - говорит, - пожалуйста, машины. Мне проехать надо.

Я, - говорит, - бензовоз.

Эх, читатели, видели бы вы – какими глазами крымские мужики смотрят на водителей бензовозов.

- Проезжай, герой ты наш! – сказали они хором.

Вот ведь чертово время. Вспомнил, как в Севастополе мой приятель Леша занервничал и вдруг заговорил о жене.

- Мы живем в высотке, почти в центре Севастополя, и каждый день эти выматывающие сирены, - рассказывает. - С одной стороны привыкаешь. При дроновой атаке люди на улице уже не бегут в укрытия, а спокойно бредут домой… Но ночью, при сирене, у супруги нервный срыв. Именно ночью ей до дрожи страшно…

А паренек-бензовоз, которого уважает весь Крым, ставит цистерну на разгрузку. И падает прямо в кабине. Спать…

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

100 ЛИТРОВ ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ

Но то, что мы «материковые» привыкли называть Крымом – Феодосия, Ялта, Судак, Гурзуф, Новый Свет – живет безмятежно. Здесь – если выключить телевизор и интернет - тишина, покой.

Сюда приезжают мудрые люди. Они спрашивают: «Что-о-о?! Где опасно?! В Крыму?!»

А сами – из Белгорода, Курска, Брянска… И еще из дюжины городов, которые мечтают о крымско-«юбэкашной» тишине и покое.

Крым, словно, убаюкивает тех, кто его любит. Здесь тем, кому нужен бензин, его порой выдают… отели. Самые гостеприимные – вообще бесплатно. Лишь бы приехал.

Да, и вообще, кто едет в Крым на машине, залейте с собой с материка полный бак и канистры на 100 литров. И забудьте о нервах с бензином…

А о других проблемах тоже забыть? – конечно, спросите вы.

А давайте честно – имя им информационный страх.

По данным сервисов бронирования TravelLine, по сравнению с 2025-м, продажи туров в Крым упали на 25%.

- Негативный новостной фон влияет на настроение потребителей, - подтвердил директор туроператора «ТурЭтно» Андрей Пылов. - Я бы посоветовал людям не торопиться с решением – ехать или нет в Крым. На Яндексе появилась площадка отзывов людей отдохнувших, либо находящихся здесь – почитайте и все станет ясно. Люди говорят - опасность пребывания в Крыму преувеличена. Лучше слушать людей, чем…

- … прессу, - устало кивнул я. И отправился по полупустому Крымскому мосту, который, как и положено оптимисту, был конечно же полуполным, на тревожный Материк.

Понимая, что уже завтра я буду скучать по тишине Нового Света.

ВМЕСТО P.S.

Расцвет неминуем

В Крыму главная надежда для оптимистов – стройки. Спасительная идея, что финансисты лучше чиновников знают будущее, и зря не рискуют миллиардами – греет крымскую душу.

Возможно, если строительство не останавливается (даже в Севастополе вовсю работают краны) – значит, раньше или позже все будет хорошо и спокойно?

Например, вчера местный Минтранс объявил – на Южном берегу Крыма начинается долгожданный ремонт причалов (они не ремонтировались после развала СССР, и 90% из них пришли в негодность), чтобы развивать морские перевозки и экскурсии. А, значит, уже началась подготовка к позабытому времени – когда по Черному морю блаженно скользили экскурсионные лайнеры.

А у неспокойной сейчас Евпатории, по свежим данным, начинается строительство нового курорта «Золотые пески России». Там сейчас строится набережная, дороги, а к 2030 году вырастет аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр, отели на 5,7 тысяч гостиничных номеров, а к 2035 году — еще 4 тысячи.

Крым все эти годы готовится к «пост-победному» экономическому рывку. Крым, с его новенькими дорогами, курортами и славой Главного Курорта России, ждет на низком старте – неминуемого расцвета.

В Крыму только один вопрос: когда?

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