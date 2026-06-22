«Истово буду защищать безопасность доченьки!»: Бари Алибасов-младший увез маленькую дочь в Москву от бывшей жены — уже десятой по счету

Бари Алибасов-младший. Фото: Pavel Kashaev /Global Look Press

Бывают такие люди, что притягивают различные, мягко говоря, казусы по ходу жизни. И избавиться от этой напасти никак не могут. Вот и Бари Алибасов-младший раз за разом сталкивается с инцидентами различной степени сложности. То папа хлебнул «Крота» невзначай, то подрался с «убийцами отца» (шекспировские мотивы!), то мама попала в психбольницу с диагнозом «шизофрения», то ФНС закрывает ИП (с долгами в 750 тысяч рублей), то жена подвела. Причем, десятая по счету.

Любвеобильный сын своего отца, как казалось, в 2019 году должен был остепениться — ведь пышногрудая супруга Виолетта Гришина родила ему первенца (сделав Бари Каримовича дедом): дочь. Но мытарства на этом не закончились, крепкой социальной ячейки не образовалось. Все закончилось разводом и разборками — в суде и эфире телешоу. Виолетта утверждала, что боксер Бари поднимал на нее руку. А еще изменял.

— Ненормальная семья: у нас были измены, драки, — вспоминала девушка. — Он дал мне пощечину на седьмом месяце беременности.

Бари и не отрицал: оплеухи были, акцентированных нокаутов или даже нокдаунов — нет. Брак был безнадежно развален.

Виолетта и дочь от Алибасова-младшего Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Но в 2024 года Алибасов-младший с его репутацией нашел новую любовь (ну обаятельный молодой человек, что поделать!). Еще одна красивая девушка — по имени Арина — собралась рожать ему второго ребенка.

— Я переехал в Нижний из Москвы со всем своим бизнесом, чтобы меньше платить, — сообщил тогда Бари Бариевич. — В Нижнем одна из прелестных девчонок оказалась достаточно близкой мне и вот через две недели после знакомства организовали прекрасную доченьку, которую решили назвать Эммой. Уже посмотрели, сделали УЗИ.

Но напасти только продолжили множиться в геометрической прогрессии. Сначала Алибасов попал на мошенников в Нижнем Новгороде, которые сначала взяли с него аванс за покупку недвижимости (500 тысяч рублей), а потом через суд отменили сделку (ради новой семьи предприниматель даже уехал из столицы, из девятикомнатной квартиры отца). Затем супруга ослепла на один глаз после операции в одной из местных клиник. А после и с ней, женой, после рождения дочери у Бари начались сложности. По классической схеме.

Женщина пожаловалась на побои и — после разлада — попытки похитить малышку Эмму.

Фото: скриншот видео.

— Все эти полтора месяца до последнего верила в каплю его человечности, верила, что у нас получится решить этот конфликт мирно, как-то договориться и до решения суда видеть дочь по очереди, — призналась Арина. — Я была согласна полностью переехать в Москву, сменить свой образ жизни, чем я сейчас и занимаюсь. Я сменила работу, я сменила привычный круг общения, сменила город и свою собственную квартиру на съемное жилье. Я поменяла жизнь радикально, чтобы быть с дочерью ближе. Но человек каждый раз придумывает все новые поводы, почему я не могу видеть дочь. Сначала это была моя «неадекватность», потом нежелание его отца видеть меня в его квартире, а сейчас это все вместе — я неадекватная, я устраиваю погромы. Он отрицает факт того, что он применяет насилие, в глаза мне говорит, что этого не было, что я сама билась об пол, о стены, а он меня пальцем никогда в жизни не трогал.

Понятно, что и этой семьи не стало. И тогда Бари вступил в борьбу и за второго ребенка. На днях он объяснил, что сейчас происходит между ним и Ариной — и уверенно заявил, что намерен отсудить дочь, чтобы она жила с ним в Москве, куда он вернулся.

— 15 июня прошел очередной суд с женой за место жительства дочери и выплату мной алиментов, — сообщил Алибасов-младший. — Благодаря моему адвокату Эмма получила еще две недели безмятежной жизни до следующего суда 2 июля. Очевидно, что лучший из исходов, это мир. Мир, в котором Эмма — ребенок любящих родителей, а не орудие достижения амбиций.

После этого Бари обратился к семье бывшей жены.

— Я не буду воевать с матерью своего ребенка, что бы ни происходило, — заверил он. — Но буду истово защищать безопасность доченьки. Сейчас я вижу, что с мамой без моего присутствия Эмме небезопасно, и с этим надо работать. Я хочу, чтобы в жизни дочери равноценно были мама и папа. Это очень важно. Когда Арина держит себя в руках — она великолепная любящая мать. Но если мама в состоянии, которое травмирует ребенка, я выберу интересы ребенка.

Алибасов пояснил, что якобы ради дочери, а не из-за банкротства, оставил бизнес. Устроился на две работы удаленно и хочет растить дочь в режиме 24/7.

— Я считаю, что ребенку надежнее и выгоднее быть прописанной в Москве в девятикомнатной квартире в собственности родителя, получая все социальные возможности столицы, чем жить в регионе в 30-ти квадратных метрах у родственников. К тому, чтобы создать условия маме рядом с ребенком, я готов.

Процесс продолжается. Очередное заседание назначено на 2 июля 2026 года.

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