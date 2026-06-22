«Это только будет раздражать хейтеров»: Ярослав Сумишевский не согласился с Егором Кридом в том, что нужно оградиться от негатива в соцсетях

Ярослав Сумишевский Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Певец Ярослав Сумишевский высказался о борьбе с негативом в интернете после недавнего признания Егора Крида. Ранее рэпер рассказал, что у него есть специальные модераторы, которые блокируют пользователей с токсичными роликами, чтобы подобный контент не попадался ему в рекомендации. По словам Крида, на сегодняшний день под блокировку уже попали около двух тысяч аккаунтов.

Сумишевский признался, что сам подобной практикой не пользуется. Более того, артист считает, что массовое удаление негатива не решает проблему, а иногда может дать обратный эффект. По словам певца, ему повезло с аудиторией. Большинство подписчиков и зрителей поддерживают его творчество, поэтому необходимости в специальных модераторах он не видит.

«Нет, конечно. В целом у нас классные поклонники и слушатели. Они пишут слова поддержки и в целом позитивные вещи. Удалять хейт бессмысленно, это только будет раздражать хейтеров», — заявил артист в беседе с корреспондентом KP.RU.

К слову, ранее над историей с модераторами уже успела пошутить певица MARGO. На премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» артистка призналась корреспонденту KP.RU, что сама подобной фильтрацией не занимается и даже иногда лайкает публикации недоброжелателей. «Как сложно ему жить в таком случае. А потом все-таки что-то попадется, потом скандал, ты не почистил!» — с иронией заметила певица.

В разговоре с KP.RU Сумишевский также прокомментировал идею знакомить одиноких россиян по месту работы. По мнению артиста, заранее предсказать успех такой инициативы невозможно, поскольку отношения строятся совсем не по принципу общей локации.

«Не представляю, что из этого выйдет, если честно. Но если кому-то подойдет, то почему бы и нет? Мое мнение: отношения зарождаются не всегда по месту локации, а скорее по энергии, огоньку, который либо есть, либо его нет», — считает артист.

Высказался исполнитель и по поводу идеи ввести уроки эмпатии в детских садах. Сумишевский убежден, что умение говорить о своих чувствах и проявлять эмоции необходимо развивать с раннего возраста.

«Я позитивно отношусь к эмпатии. Важно уметь говорить о своих чувствах, не стесняться обнять дорогого тебе человека. Если наши дети будут более раскрепощены в этом, то супер!» — отметил певец.

Не обошли стороной и тему искусственного интеллекта. По словам артиста, он всегда с интересом относится к новым технологиям, однако полностью доверять ИИ вопросы здоровья пока не готов. Сумишевский считает, что нейросети могут стать полезным помощником для врачей, но заменить профессионалов в серьезных вопросах не способны.

«Я всегда с легкостью и интересом отношусь ко всему новому. Однако в серьезных вопросах, опять-таки, нужны профессионалы. ИИ не заменит хирурга, но может облегчить труд хирурга или терапевта», — подчеркнул исполнитель.

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