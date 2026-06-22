«Незнайка» выходит на бой против «Чебурашки» и «Буратино»: Фонд кино поддержал новую киносказку

На питчинге Фонда кино стало известно, что господдержку получил фильм «Незнайка», съемки которого стартовали в Москве. Фото: кадр из фильма «Незнайка»

Из героев сказок, экранизированных за последнее время в России, уже впору собирать кроссовер, где персонажи объединятся и пойдут бить супостата (кстати, комедия на этот счет уже в разработке). Слишком уж много их уже накопилось: Чебурашка, Буратино, Емеля, Крокодил Гена, Колобок, Хозяйка Медной горы, Царь Салтан с семьей, Почтальон Печкин и так далее. Кажется, что сюжетов уже не осталось. Но это только кажется. Богата земля русская и сказками, и сюжетами, и ненасытными продюсерами.

Теперь полку сказочных героев прибыло. На днях с

— Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства, — сообщили в пресс-службе ведомства. — По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 23 национальных фильма лидеров отечественного кинопроизводства.

Вошедшего в список «Незнайку» (объем поддержки не указан) снимают Первый канал со звездной командой, что выпускает «Чебурашку» (более 13 миллиардов рублей в прокате): YBW и START. За режиссерским пультом — все тот же «отец Крокодила Гены» Дмитрий Дьяченко. Но, в отличие от «Буратино» и «Чебурашки», новый фильм будет полностью игровым — на главную роль назначили молодого артиста Леонида Басова (сын Павла Басова, петербургского актера и выпускника курса Григория Козлова), его зрители могут помнить по картинам «Пальма» и «Пальма 2».

— Для меня Незнайка — это любопытный, наивный и добрый парень, — говорит 18-летний артист.— Он постоянно задает вопросы и стремится узнать новое, понять окружающий мир. Его простота и доверчивость иногда приводят к очень забавным ситуациям, но делают его еще более милым. Незнайка часто сталкивается с трудностями из-за своей наивности, но всегда находит выход.

Совершенно неузнаваемый — с шухером на голове и вторым подбородком под челюстью — появится в детской мелодраме по мотивам произведений Николая Носова и Никита Кологривый, один из самых хайповых артистов страны. Он в образе почти что Сида Вишеза сыграет (почти самого себя) хвастунишку Смекайло.

Совершенно неузнаваемый — с шухером на голове и вторым подбородком под челюстью — появится в детской мелодраме по мотивам произведений Николая Носова и Никита Кологривый. Фото: кадр из фильма «Незнайка»

Носовскую фабулу решили сильно не ломать: Незнайка по-прежнему попадает в интересные приключения и однажды, потерпев крушение на воздушном шаре, приземляется в новом городе, где его принимают за настоящего изобретателя. И тут он встает перед выбором: врать и быть известным или признаться, но потерпеть медийное фиаско.

Илья Лыков, Анна Глаубэ и Константин Блинов. Фото: кадр из фильма «Незнайка»

Дмитрий Дьяченко уверяет, что постарается уйти от морализаторства даже внутри детской сказки. Потому что «Незнайка», по мнению режиссера, — не повод поучать, но возможность поднять темы сложности молодого поколения и взросления при помощи волшебства, юмора и без назиданий.

— Это редкий проект, где у всех художественных цехов невероятное раздолье для фантазии, — подчеркивает Лавыгин. — Мы кропотливо создаем новый сказочный мир — яркий и продуманный до мелочей.

Наталья Щукина и Сергей Лавыгин. Фото: кадр из фильма «Незнайка»

Появится в проекте, кроме Кологривого, и множество других популярных артистов: Сергей Лавыгин (Пилюлькин), Сергей Волков (Знайка), Василиса Чемезова (Снежинка), Василий Атанов (Пончик), Данил Стеклов (Винтик), Владимир Тяптушкин (Шпунтик) и другие.

Появится в проекте, кроме Кологривого, и множество других популярных артистов. Фото: кадр из фильма «Незнайка»

Очевидно, что на проект создатели делают самые больше ставки, об этом говорит дата премьеры, определенная аж за два года: «Незнайка» выйдет в прокат 1 января 2028 года, а значит поборется с лидерами отечественной киноиндустрии — вероятнее всего, с очередной частью «Чебурашки» как минимум.