Ситуацию усугубляет то, что Крымские горы медленно, но верно поднимаются из недр, что способствует накоплению напряжения на разломах Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Серия подземных толчков, магнитуда которых не превысила 4,4 была зафиксирована 22 июня 2026 года у берегов Крыма. Эпицентр находился в Черном море примерно в 30 километрах от Севастополя на глубине порядка 5 километров.

Тряхнуло аж 10 раз подряд. Местные жители отчетливо ощутили, как минимум, три, а то и четыре наиболее сильных толчка. Жертв и разрушений нет. Не было и цунами – в силу большой глубины Черноморской впадины. Но тревога не отпускает. Чего ждать в ближайшее время? Вполне научные предположения по этому поводу KP.RU высказал доктор математических наук Алексей Любушин – сейсмолог из Института Физики Земли Российской академии наук.

- Не исключено, что нынешние сотрясения в Крыму представляют собой так называемые форшоки - серию незначительных подземных толчков, предшествующих более сильному, - сообщил KP.RU Алексей Любушин. – Впрочем, это достаточно редкое сейсмическое явление. Гораздо чаще возникают афтершоки – более слабые толчки, порожденные сильным.

Куда более вероятно, что серия изначально слабых толчков представляет собой некую разрядку в недрах - порциями. Вполне возможно, что благодаря ей частично снизилось накопившиеся на разломах напряжение. То есть, вместо одного крупного произошло много мелких землетрясений. И стало быть, ничего более неприятного не случится.

Серьезные неприятности маловероятны даже в том случае, если 10 подземных крымских толчков все-таки окажутся форшоками и за ними последует более сильный удар. Как правило, его магнитуда крайне редко превышает форшоки более, чем на один пункт.

При магнитуде в 4,4 последующий удар может достигнуть 5,5. Прежде, чем ситуация прояснится, может пройти от 5 до 7 дней. Но катастрофы скорее всего не будет.

КСТАТИ

Бывало хуже

Катастрофическое землетрясение с магнитудой в 9 произошло в Крыму в сентябре 1927 года. Пострадал южный берег полуострова. В Ялте, в Севастополе и в Алуште были разрушены несколько тысяч домов.

Крым считается сейсмически активным регионом. Здесь сходятся Евразийская тектоническая плита, на которую наползают Аравийская, Африканская и Анатолийская тектонические плиты.

Наиболее активные участки тектонических разломов – источники сейсмической активности и места накопления напряжения в недрах – располагаются вдоль дна Черного моря. Тянутся от Севастополя до Феодосии.

Ситуацию усугубляет то, что Крымские горы медленно, но верно поднимаются из недр, что способствует накоплению напряжения на разломах.

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