Спектакли с Чулпан Хаматовой в Риге критиковали и отменяли: эмигрировавшей из России актрисе пришлось собрать чемоданы и ехать за океан

Чулпан Хаматова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский сыграли в Бостоне спектакль «Делириум», что означает – «бред». Каждый вечер в течение двух недель, с 18 июня по 2 июля, они будут выходить на сцену театрального комплекса Calderwood Pavillion в Бостоне. Зал на 370 мест – чуть больше малых сцен «Современника» и МХТ им.Чехова, где служили Хаматова и Бурковский до отъезда на Запад. Билеты от 85 до 105 долларов - 6000 – 8000 руб. Доступно, если сравнивать с московскими ценами.

Спектакль «Делириум» по мотивам пьесы Эжена Ионеско «Бред вдвоём» поставил режиссер Игорь Голяк. По жанру это черная и абсурдистская комедия, трагедия и мелодрама - всё вместе.

Пара – Он и Она - бесконечно спорит. Взаимное существование почти невозможно. Но за окном, во внешнем мире, всё ещё хуже - хаос и разруха. Как отмечают первые зрители, Бурковский и Хаматова привнесли в постановку личный опыт и переживания, связанные с эмиграцией, хотя из России их никто не изгонял. «Бред вдвоём» Ионеско стал для них пророческим произведением.

«Мужчина и женщина заперты в комнате, пока снаружи бушует настоящая война, - рассказывает режиссер спектакля Игорь Голяк. - Они спорят, являются ли черепаха и улитка одним и тем же. Этот спор всегда трактуют как отрицание, как отказ пары видеть происходящее с ними. На мой взгляд, это не отрицание. Это их способ существования, когда всё вокруг рушится, когда всё ломается. Если они перестанут спорить, они потеряют связь с реальностью, а главное - друг с другом».

Над спектаклем работали композитор Анна Друбич (дочь Татьяны Друбич и режиссера Сергея Соловьева), художник по костюмам Саша Агеева, звукорежиссёр Денис Забияка, художник по гриму Анна Фурман и другие. Все наши.

Это вторая работа Игоря Голяка с Чулпан Хаматовой и Андреем Бурковским. До этого оба артиста играли в спектакле Голяка «Наш класс». Бурковский репетировал с самого начала, Хаматова присоединилась к команде после премьеры. С показами спектакля «Наш класс» проехали по Америке - Бостон, Сан-Франциско, Нью-Йорк… Хаматова даже получила премию за роль Рахельки. Бурковский принял участие в постановке Голяка «Диббук».

При этом сказать, что карьера Хаматовой сложилась на Западе удачно, нельзя. Два года назад её уволили из Нового Рижского театра. В Ригу она переехала в 2022 году после начала СВО. Ей дали работу. Она играла в двух спектаклях Нового Рижского театра – «Постскриптум» и «Страна глухих» (по сценарию Ренаты Литвиновой, по которому 30 лет назад режиссер Валерий Тодоровский снял фильм). Репетировала постановку на латышском языке, но не справилась. Потом её вообще попросили из театра. Худрук откровенный русофоб (хотя с удовольствием и выгодой сотрудничал с московским Театром Наций) Алвис Херманис был недоволен Хаматовой. Правда именно он её и позвал, Хаматова играла в его постановках в Театре Наций. Но в Риге, как рассказывают наши источники, актриса, привыкшая быть на первых ролях, не смогла влиться в труппу. Плюс её успешная (в прошлом) карьера в России, по мнению администрации, приносила репутационный ущерб театру. Билеты на спектакли с Хаматовой продавались плохо, критики низко оценивают ее игру.

Помог ей найти новую работу режиссер Дмитрий Крымов (тоже уехавший). На Чулпан Хаматову и Максима Суханова он поставил актуальный спектакль «Записки сумасшедших» - о российских артистах, покинувших страну и пытающихся найти свое место в мире.

Планировалось, сыграть премьеру на исторической сцене Национального Латвийского театра. Но в последний момент дирекция театра расторгла договор об аренде, поскольку сцена латвийского театра «не является подходящим местом» для спектаклей на русском языке. Вот такая «карьера в изгнании».

После этого Чулпан Хаматова переехала из «толерантной» Европы в Америку. И вот теперь «Бред...» Ионеско. Говорящее название. Гоняет её ветром словно перекати-поле. Уехала из России, где с ней носились как с писаной торбой, платили огромные гонорары. Ради чего? Чтобы вести кочевой образ жизни с неочевидным успехом? Вот уж действительно комедия с элементами абсурда и трагедии.

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