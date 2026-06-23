Правда ли, что лекарства в уколах «щадят» желудок, и когда нужен тест на чувствительность к антибиотикам - клинический фармаколог разобрала популярные мифы

Препараты попадают в кровь и снижают выработку защитных веществ в слизистой оболочке желудка Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждый год человечество употребляет 4,5-5 триллионов установленных суточных доз (defined daily doses, DDD) всех видов лекарств. Это около 1,6 дозы разных лекарств ежедневно на каждого жителя Земли. Конечно, цифры сильно усредненные. Кто-то принимает 5 и более препаратов в сутки (это явление называется полипрагмазией и несет дополнительные риски). Кто-то пьет таблетки курсами или глотает обезболивающие время от времени. Как на самом деле работают лекарственные средства? Что может помешать их лечебному действию, из-за чего усиливаются побочные эффекты? Обо всем этом - в продолжении нашего разговора с врачом - клиническим фармакологом, заведующей отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовью Селивановой.

Первую часть интервью можно прочитать тут.

ТАБЛЕТКИ ОТ ГИПЕРТОНИИ: УТРОМ ИЛИ ВЕЧЕРОМ?

- Любовь Викторовна, известно, что более 40% жителей России - гипертоники. И часто встает вопрос: когда принимать таблетки от давления, чтобы они лучше работали - утром или на ночь? Что говорит наука?

- Традиционный подход такой: как только пациент с гипертонией встает утром с постели, первое, что он должен сделать - принять препараты от давления. Именно на утро приходится пик выработки гормонов стресса, в это время чаще происходят сердечно-сосудистые катастрофы.

Но сейчас мы стремимся к более персонализированному подходу. Поскольку по клинической практике видим: все люди разные, для некоторых характерны вечерние или ночные скачки высокого давления. Это обязательно нужно учитывать. В таких случаях лечащий врач может, например, разделить прием препаратов от давления: какую-то часть рекомендуют в вечернее время, а что-то (скажем, диуретики, лекарства с мочегонным эффектом) - оставлять на утро.

Каждый год человечество употребляет 4,5-5 триллионов установленных суточных доз всех видов лекарств Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

! Оптимальный вариант для подбора наилучшего времени приема препаратов - суточный мониторинг артериального давления (СМАД), отмечает эксперт. Для этого пациенту прикрепляют прибор, который автоматически измеряет давление через заданные промежутки времени в течение 24 часов (каждые 15-30 минут днем и каждые 30-60 минут ночью). Так удается точно определить, на какие периоды приходятся пики повышения давления.

КОГДА НУЖЕН АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ

- В коммерческих клиниках перед назначением антибиотиков очень часто рекомендуют анализ на чувствительность к ним - чтобы выяснить, нет ли резистентности (то есть устойчивости, из-за которой лекарство не будет работать). А по ОМС такое исследование мне, например, ни разу не назначали. Кому и в каких случаях на самом деле требуется этот анализ?

- По стандартам доказательной медицины анализ на чувствительность к антибиотикам требуется чаще всего в таких случаях:

* если пациент находится на стационарном лечении, в больничных условиях, и есть основания полагать, что те или иные антибиотики не эффективны из-за снижения чувствительности к ним;

* если пациент лечится амбулаторно, и назначенный ему врачом антибиотик не начинает работать через двое-трое суток (то есть человек не чувствует ни малейшего облегчения симптомов);

* если пациент регулярно сталкивается с рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей (например, часто бывает цистит);

* если у пациента иммунодефицитное состояние - при ВИЧ-инфекции, на фоне лечения онкологического заболевания и др.

В целом же большинству пациентов, которые лечатся амбулаторно, в рутинном порядке сдавать тест на чувствительность к антибиотикам не рекомендуется, - поясняет Любовь Селиванова.

- Какой биоматериал сейчас берут для анализа?

- Как правило, это должен быть материал из очага инфекции. При заболеваниях ротовой полости, горла нужен соскоб слизистой, мазок из зева. При урологических инфекциях исследуют мочу. У пациентов стационаров - кровь. При кишечных инфекциях берется соответствующий мазок, анализ кала не требуется.

При заболеваниях ротовой полости, горла нужен соскоб слизистой, мазок из зева Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОС-РЕБРОМ

Правда ли, что лекарства в уколах и свечах «щадят» желудок?

- Любовь Викторовна, верно ли, что абсолютно все обезболивающие препараты «бьют» по слизистой желудка?

- Большинство самых распространенных препаратов - аспирин, ибупрофен, диклофенак и др. - действительно в той или иной степени могут оказывать повреждающее действие на слизистую оболочку желудка. И это никак не зависит от формы их введения! Будь то таблетка, укол или ректальные свечи. В любом случае такие препараты попадают в кровь и снижают выработку защитных веществ в слизистой оболочке желудка - это неизбежная часть механизма действия обезболивающих.

Отличается только парацетамол. Он не действует на желудок. Но в то же время более токсичен для печени. Поэтому врач оценивает состояние пациента, его сопутствующие заболевания, и исходя из этого подбирает наиболее подходящий обезболивающий препарат для конкретного человека.

- В интернете часто советуют «прикрывать» слизистую лекарствами, снижающими кислотность желудка. Это правильно?

- Такие препараты - ингибиторы протонной помпы, ИПП - имеют свои медицинские показания и побочные эффекты. Назначать эти лекарства должен только врач. В целом считается, что применение ИПП оправданно для пациентов из групп риска - например, с язвенными заболеваниями желудка и кишечника. Остальным людям, которым назначен курс обезболивающего на 5 - 7 дней, назначение ИПП неоправданно.

- Правда ли, что лекарства для снижения кислотности желудка могут мешать лечебному эффекту других препаратов, если принимать их одновременно?

- Да. В частности, доказано, что самый распространенный препарат из класса ИПП, омепразол, снижает всасывание ряда других лекарств. Наиболее существенно нарушается усвоение противогрибковых препаратов, противовирусных средств для лечения ВИЧ и гепатита С, некоторых онкологических препаратов. Чтобы избежать негативного эффекта, рекомендуется разводить лекарства по времени: между приемом омепразола и других препаратов нужна пауза не менее 2-3 часов. Либо врач может выбрать препарат с меньшим риском взаимодействий, например, пантопразол или эзомепразол, у которых эта способность выражена слабее, чем у омепразола.

Продолжение следует. В завершающей части интервью в ближайшее время в разделе «Здоровье» на KP.RU мы разберем с экспертом, у кого чаще всего бывает синдром отмены лекарств и как его избежать; как антидепрессанты влияют на набор веса - у каких классов АД риск такой побочки больше и меньше; и при лечении какими препаратами нельзя загорать.

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