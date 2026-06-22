22-летняя жена 48-летнего Егора Бероева в свободном платье старательно прячет живот

Егор Бероев с молодой женой вышел на красную дорожку Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Поклонники обсуждают новый выход в свет Егора Бероева и его молодой жены Анны Панкратовой. 22-летняя балерина появилась на одной из премьер в платье свободного кроя, которое скрывало ее живот.

Молодая жена Егора Бероева в свободном платье подогрела слухи о беременности. Анна Панкратова старательно прячет живот. Блондинка буквально сияла на красной дорожке фестиваля "Пилот", где появилась с мужем.

Для мероприятия красавица выбрала просторное коричневое платье и светлую куртку-косуху, прикрывающую талию. С недавних пор она перестала носить облегающие наряды.

нна Панкратова прячет живот Фото: предоставлено пресс-службой.

Отметим, лишь недавно Егор рассекретил свадьбу с Панкратовой. С ней он знаком несколько лет. Актер снял танцовщицу в своих фильмах, хотя раньше Анна ни разу не работала в кадре. Новая теща на пять лет моложе Егора. Говорят, 48-летний актер отлично поладил с тещей.

В феврале очевидцы рассказала, что видели Бероева и Панкратову в специализированной клинике репродуктивной медицины. Мол, видимо, Анна готовится к материнству и сдает анализы.