Как выжить тем, кому от 45 до 65 лет: Кто входит в «Сэндвич-поколение» и почему им так трудно

Сэндвич-поколение - люди средних лет, которые одновременно тянут заботу и о еще не вставших на ноги детях, и о стареющих родителях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суббота началась не с кофе, а с пропущенного звонка от мамы в 7.15: «Спишь? А я ночь не спала, у меня опять давление, и в аптеку не дойти». Пока собиралась к ней, проснулся младший с воплем – «где моя любимая футболка?». А старшую нужно отвезти на олимпиаду на другой конец города. В воскресенье в планах были генеральная уборка, проверка уроков и покупка сорочки для мужа, вместо этого я везу на такси отца к платному урологу и на УЗИ. По дороге контролирую, чтобы дети делали «домашку», а муж накормил их обедом. Если вы узнали себя в этом хаосе, добро пожаловать в клуб представителей сэндвич-поколения.

КТО ТАКИЕ «СЭНДВИЧИ»?

Сэндвич-поколение - люди средних лет, которые одновременно тянут заботу и о еще не вставших на ноги детях, и о стареющих родителях, а может вдобавок и о бабушках с дедушками. Термин придумала в 1981 году американский психолог Дороти Миллер. Она включила в эту группу людей в возрасте 45 - 65 лет.

Метафора с «закрытым» бутербродом родилась неслучайно: человек оказывается как бы зажатым между двумя слоями. Верхний слой - родители, нижний - дети. И те, и другие нуждаются в поддержке. И представители среднего поколения закрывают массу повседневных задач: покупают продукты, следят за приемом лекарств, помогают по дому, поддерживают морально и нередко вкладывают свои деньги в содержание близких.

И так сейчас живут многие, воспринимая эту ситуацию как данность: да – дети, да – родители, да – нужно помогать, это наш долг. Но еще лет 50 назад эта проблема так остро не стояла.

КАК ОНИ ПОЯВИЛИСЬ?

К появлению сэндвич-поколения привели сдвиги в демографии. По данным ООН, за последние 70 лет средняя продолжительность жизни в мире выросла на 23 года. В России с 2000 года – с 64 до 75 лет. Параллельно люди стали позже вступать в брак и позже рожать детей.

- Эта ситуация новая, по крайней мере, судя по моему кругу общения, - комментирует психолог Александр Невеев. - Сейчас многие взрослые дети не торопятся съезжать от родителей. Согласно исследованиям Высшей школы экономики, в России возраст отделения от семьи сместился: раньше это происходило в 18–20 лет, сейчас - в 23–25. Все это добавляет «сэндвичам» новых забот. Ситуацию усугубляет еще и падение рождаемости. Раньше в семьях часто было несколько детей, и обязанность ухаживать за пожилыми родителями можно было разделить на всех. Сегодня вся нагрузка нередко ложится на одного-единственного ребенка.

Человек оказывается как бы зажатым между двумя слоями. Верхний слой - родители, нижний - дети Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По мнению психолога, есть еще один важный момент. Пожилые люди не успевают за стремительными изменениями реальности. Проблема ухода за ними не только в физической немощи или тяжелых болезнях. Дело в том, что мир меняется слишком быстро. Им порой трудно адаптироваться даже к простым вещам - например, к использованию смартфона или записи к врачу через интернет. Технологии шагнули далеко вперед. Пожилые люди просто не поспевают за ними, становятся более социально уязвимыми, и, как следствие, их дети вынуждены заботиться о них плотнее.

СПОСОБ ВЫЖИТЬ

Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович объясняет, что проблема сэндвич-поколения знакома многим семьям, но ее суть не в том, чтобы только заботиться о стареющих родителях, и собственных детях.

- Это двойной пресс: моральный и, что особенно критично, финансовый, - уверен социолог. - При высокой закредитованности населения и скромных темпах роста реальных доходов такие семьи находятся в зоне повышенного риска. Государство это учитывает – предоставляет инструменты поддержки. Но достаточно разрозненные. При этом знают о них далеко не все. Поэтому важно составить план получения помощи, которая позволит сохранить здоровье в этой непростой «бутербродной» конструкции. Ну или по крайней мере сэкономить. Как говорится, вода камень точит, а копейка рубль бережет.

ПЯТЬ ВАРИАНТОВ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

1. Социальный налоговый вычет.

Это самый недооцененный, но крайне эффективный инструмент. Многие знают, что можно вернуть налог за свое лечение, но далеко не все в курсе: по закону, работающие дети имеют полное право вернуть 13% от средств, потраченных на лечение своих родителей.

Размер вычета. С 2024 года максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, выросла до 150 тысяч рублей в год. Следовательно, максимальная сумма к возврату составляет до 19 500 рублей в год (при стандартной ставке НДФЛ 13%).

Дорогостоящее лечение. Если речь идет о сложных операциях или тяжелых заболеваниях (например, онкология, сложные нейрохирургические вмешательства), лимит в 150 тысяч рублей не действует. Вычет можно получить со всей суммы расходов.

Важный нюанс - родители должны быть неработающими пенсионерами (так как пенсия не облагается НДФЛ, они сами не могут вернуть налог). А если родитель официально работает и платит НДФЛ, право на вычет остается за ним самим.

Что входит в вычет:

- оплата любых медицинских услуг в лицензированных клиниках РФ (лечение, диагностика, стоматология);

- покупка лекарств по рецепту лечащего врача;

- оплата полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для родителей.

Как оформить. Подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию или через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Сделать это можно в течение трех лет после года, в котором были понесены расходы.

С 2024 года максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, выросла до 150 тысяч рублей в год Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

2. Уход за пожилыми родителями.

В 2025 году в законодательство были внесены изменения, упростившие систему ухода.

Надбавка к пенсии. Раньше можно было оформить ежемесячную компенсационную выплату (1200 рублей) напрямую ухаживающему. С 1 января 2025 года эти деньги в размере 1200 рублей + индексация автоматически включаются в состав пенсии того, за кем ухаживают (пожилого человека старше 80 лет или инвалида I группы). Выплачиваются они получателю ухода вместе с пенсией.

Стаж для ухаживающего. Ключевой бонус - время ухода засчитывается в страховой стаж и пенсионные баллы ухаживающему лицу. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Это важная опция для тех, кто вынужден сидеть с пожилыми родственниками и не может работать официально.

Как оформить. Если уход начался в 2025 году, для учета периода в стаж необходимо после его завершения подать заявление в Социальный фонд России (СФР). Если ухаживающий и пожилой человек живут раздельно, потребуется письменное подтверждение от получателя ухода.

3. Помощь на дому.

Если самостоятельно ухаживать за пожилым родственником нет возможности, на помощь приходят государственные социальные службы. Оформить приходящую сиделку можно через местный центр социальной защиты.

Кто имеет право. В первую очередь, одинокие пожилые люди старше 80 лет, инвалиды I группы, а также семьи, чей доход ниже 1,5-2 прожиточных минимумов в регионе.

Плата. Для семей с доходом выше этого порога стоимость услуг составляет около 10% от тарифа. Однако конкретные цифры и условия лучше уточнять в местном отделении соцзащиты.

Что входит в услуги. Социальный работник может помочь с покупкой продуктов и лекарств, уборкой квартиры, приготовлением еды, может даже оказать минимальную медицинскую поддержку. Это не круглосуточный уход, а помощь на несколько часов в день.

Система долговременного ухода (СДУ). С 2025 года в рамках нацпроекта «Семья» (преемник проекта «Демография») внедряется Единая типовая модель СДУ. Она позволяет подобрать индивидуальный набор услуг - от помощи сиделки на дому до стационарозамещающих технологий (например, «приемная семья для пожилого человека»).

Как оформить. Нужно подать заявление в центр соцзащиты. Сотрудники в течение 10 дней оценят жилищные условия и состояние здоровья пожилого человека, после чего составят договор на годовое обслуживание.

4. Бесплатное санаторно-курортное лечение для пожилых.

Поправить здоровье родителя можно и за государственный счет. Федеральные льготники (инвалиды, ветераны боевых действий) имеют право на бесплатную путевку в санаторий раз в год при наличии медицинских показаний.

Как получить. Нужно взять в поликлинике справку по форме 070/у-04, а затем подать заявление в Социальный фонд (СФР) или через портал «Госуслуги».

Поправить здоровье родителя можно и за государственный счет Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Региональные программы. Многие субъекты РФ предоставляют дополнительные путевки для неработающих пенсионеров. Например, в Магаданской области действуют программы поддержки, а Москва оплачивает пенсионерам не только лечение, но и проезд к месту отдыха.

Важно. Путевка предоставляется санаторием, с которым у государства заключен контракт. Выбор зависит от профиля заболевания, указанного в справке.

5. Экономия на детском образовании и отдыхе.

Что касается детей, то существует немало возможностей занять их, причем совершенно бесплатно. Записываться на бесплатные кружки и секции нужно через «Госуслуги». Вот какие варианты доступны:

- «кванториумы» - 3D-моделирование, программирование, робототехника;

- «IT-кубы» - разработка мобильных приложений и кибербезопасность;

- «Точки роста» - IT, шахматы и медиатворчество (в малых городах и селах).

Путевки в лагерь. Бесплатные путевки предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (из малообеспеченных, многодетных семей, детям-инвалидам), а также детям участников СВО в первоочередном порядке. Подать заявку можно в местном МФЦ или через «Госуслуги».

Платформа «Персонифицированное дополнительное образование» (pfdo.ru). Здесь помогут найти бесплатные занятия, подходящие конкретному ребенку, и получить сертификат на оплату кружков.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Дабы снизить стресс «сэндвичей», психолог Александр Невеев предупреждает о подводных камнях, неизбежно возникающих при заботе о престарелых родителях.

*Как поделить расходы на заботу о родителях между братьями и сестрами?

Разумеется, если отношения между кровными родственниками изначально хорошие и конструктивные, то никакие дополнительные меры не требуются. Люди, умеющие нормально общаться и договариваться, обязательно придут к согласию.

- Другое дело — когда есть застарелые конфликты, - говорит психолог. - Общий подход таков: обсуждать проблему следует сугубо предметно. Постарайтесь вынести за скобки взаимные обиды и претензии, отделите личностные, межличностные задачи от сугубо практических – в данном случае, содержание пожилых родителей. В идеале такие переговоры стоит вести при посредничестве психолога.

*Как пережить эти стрессовые годы и не свалиться самому?

- У каждого из нас существует собственный набор стратегий борьбы со стрессом, - отвечает Александр Невеев. - Тем не менее можно сформулировать общие рекомендации.

- Важно осознавать свои эмоции и внимательно следить за уровнем их интенсивности. Полностью подавлять эмоции нельзя и невозможно, но влиять на их силу вполне реально. Если не прокручивать стрессовый фактор в голове, особенно перед сном, справляться со стрессом станет намного легче.

- Обязательно нужна «отдушина». Находясь в стрессовой ситуации, человек должен найти возможность хотя бы час-другой в день побыть вне ее. Это может быть физическая смена обстановки или символическое отвлечение: кто-то слушает расслабляющую музыку, кто-то общается с друзьями, а кому-то, наоборот, лучше обсудить проблемы с близкими. Если вы чувствуете чрезмерное напряжение и понимаете, что сами не справляетесь, не продолжайте попытки решить все самостоятельно, это породит лишь новые трудности. В таком случае лучше обратиться к специалисту.

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