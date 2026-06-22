Зеленский плюет в лицо Варшаве, а там утираются Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 23 июня:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 734 дрона

2. Боевики убивают мирных людей в Воронеже и Горловке

3. Зеленский плюет в лицо Варшаве, а там утираются

4. По украинской железной дороге ехать — себе дороже

5. Украинского омбудсмена завалили жалобами

6. Польских фермеров достали украинские претензии

7. Пособники ВСУ хотели взорвать состав в Подмосковье

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 23 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 210 националистов и 16 автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя свыше 220 боевиков и два артиллерийских орудия.

«Южная» группировка войск нанесла ВСУ такой урон: до 165 бойцов, три бронемашины и 12 автомобилей.

На счету «Центра» - более 335 солдат противника, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

«Восток» выбил из рядов врага до 460 бандитов, бронемашину и восемь автомобилей.

«Днепр» упокоил более 50 боевиков. Сжег девять автомобилей и две станции РЭБ .

Силы ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 734 дрона.

ВСУ потеряли 734 дрона Фото: REUTERS.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 23 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Боевики убили пять мирных воронежцев

Александр Гусев, губернатор Воронежской области, сообщил о драматической ракетной атаке ВСУ на регион. Погибли пять человек, несколько десятков обратились за медпомощью. Серьезный ущерб нанесен промпредприятию в левобережной части Воронежа. Там возник пожар. Обломки дронов повредили фасады и остекление 10 многоквартирных домов, кровли шести частных строений и полсотни автомобилей. Теперь у воронежцев на Зеленского свой зуб. Как и у жителей Горловки - там тоже погибли мирные...

На хамство Зеленакого ответил глава Польши

Кароль Навроцкий, польский президент, оценил слова Владимира Зеленского, который в наркодурмане решил, что Польша — его рабыня. Трагикомик из Криворожья ранее обвинил Варшаву в эскалации напряженности ради внутриполитических выгод. А Навроцкий подчеркнул, что текущие разногласия между странами лежат исключительно в плоскости исторической памяти. Хотел нагрубить, но сделал книксен: «Владимир, дорогой, спор не затрагивает внутренних вопросов Польши… Все поляки знают, сколько зла сделали Польше, польским детям украинские националисты». Навроцкий добавил, что Варшава не приемлет использование красно-черного флага, являющегося символом националистических движений. Ну просто герой - штаны с дырой.

Президент Польши Кароль Навроцкий Фото: REUTERS.

Железная дорога на Украине стала кусачей

Транспортировка товаров по железной дороге на Украине резко подорожает с 1 августа. Проект приказа подготовило украинское министерство развития общин и территорий. Услуги станут дороже почти на треть. Это должно помочь «Украинским железным дорогам» компенсировать нехватку финансов в размере 8,6 млрд гривен. Или 190,4 млн долларов. Не хотите последовать примеру Анны Карениной?

Украинский омбудсмен вновь прозрел

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец вновь совершил открытие Америки. Он заявил, что в незалежной мобилизованные проходят военно-врачебные комиссии формально. Так и сказал: «Есть случаи, когда ВВК проходили в час ночи за 15 минут. Но это невозможно сделать за такое время. Есть случаи, когда человек сообщает о заболевании, имея на руках доказательства лечения, но это не принимается к сведению». Ну ничего, фронт всех спишет — и сирых и убогих.

Польским фермерам противна украинская экспансия

Десятки тракторов польских фермеров парализовали движение на пути к побережью Балтики. Причина - недовольство местных аграриев поставками дешевой продукции из незалежной. Аграрии требуют жестко ограничить ввоз продовольствия с Украины и из государств объединения MЕРКОСУР. Организатор акции Павел Топорек заявил: «Мы не согласны с тем, чтобы нас, фермеров, которые производят здоровое и безопасное продовольствие, просто взяли и ликвидировали». Вы это Зеленскому расскажите...

Десятки тракторов польских фермеров парализовали движение на пути к побережью Балтики Фото: REUTERS.

Пособники ВСУ чуть не взорвали состав в Подмосковье

В ФСБ сообщили: пособники украинских спецслужб хотели взорвать в Подмосковье железнодорожный состав. Он вез горюче-смазочные материалы. Задержаны два гражданина России. Они по заданию украинских спецслужб готовили теракт на железной дороге. В ЦОС ФСБ уточнили: « Злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб. Действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта на участке железной дороги московского региона. Они провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва». Но не срослось. Теперь им предстоит вязать варежки в Заполярье.