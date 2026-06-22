Максим Галкин* закатил истерику из-за Аллы Пугачевой: вскрылась правда

Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе более 15 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Максиму Галкину* не очень понравилось признание Сергея Зверева о нем и личной жизни Аллы Пугачевой. Король эпатажа всегда трепетно относился к Примадонне и даже посвящал ей песни. Он и сейчас обожает певицу.

Сергей Зверев откровенно рассказал об Алле Пугачевой. Он вспомнил период, когда Алла Борисовна была замужем за Филиппом Киркоровым. По его словам, в отношениях звезд царила гармония.

"Я не видел, что это была фикция. Я приезжал в их старую квартиру в Филипповском переулке. Это была звездная семья. Филипп всегда был рядом с Аллой... Мне даже в голову не пришло, что это все фикция. Потом Алла рассталась с Филиппом, появился Макс*", - уточнил звездный брадобрей в разговоре с продюсером Герой Иващенко.

Иноагент всегда ревностно опекал Примадонну Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Зверева, шоумену не нравилось его близкое общение с Аллой. А однажды Максим Галкин* закатил истерику. "Мы с ней должны были пойти на одно мероприятие, он прям истерил. Я тогда все понял и отошел в сторону", - цитирует его Propusk.tv.

Сергей также отметил, что Примадонна научила его идти вперед."Мне повезло. У меня был серьезный опыт жизни с человеком, который меня многому научил, отвлек от суеты, мелочности", - поведал он.

К слову, Галкин* не стал молчать. После признания Зверева иноагент отреагировал на его слова, назвав блондина "сказочником".

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