«Классика» не вечна: Продажи подержанных «Лад» снизились на 8%

Людям надо на чем-то ездить, но денег на новые машины большинству россиян не хватает Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

БЕРУТ ТО, ЧТО ДЕШЕВЛЕ

Несмотря на рост продаж новых машин (по итогам пяти месяцев этого года он составил без малого 12%), старые-добрые «бэ-ушки» тоже отлично пользуются спросом! И спрос этот также растет – пусть менее уверенными темпами. Так, по итогам мая в России владельцев сменили 511,5 тысяч поддержанных легковушек. Чуть меньше, чем в апреле (на 5,7%). Но больше, чем в конце весны 2025-го (на 4,2%). Такие данные приводит «Автостат».

При этом в абсолютных значениях вторичный рынок все еще в разы больше первичного. Для сравнения – в том же мае своих покупателей нашли всего 110 тысяч новых машин. Почти впятеро меньше! В то же время одних только «Лад» перепродали почти 116 тысяч штук. И речь не о «Вестах» или «Искрах», а о более старых моделях – в первую очередь, «нестареющей классике» (ВАЗ-2107), «Самарах» и «Нивах».

- Все это говорит о том, что людям надо на чем-то ездить, но денег на новые машины большинству россиян не хватает. В итоге спрос ориентируется на более бюджетные машины. Часто – почтенного возраста. Берут то, что доступно – в том числе, без кредитов. А это те же «древние» «Лады» и почти столь же «древние» «Фокусы», «Короллы», «Солярисы» и «Рио». И хорошего в этом мало, ведь средний возраст нашего автопарка продолжает расти, - разводит руками вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Напомним, что почти 70% всех легковых машин в стране уже старше 10 лет.

ВОТ ТАК НОМЕР!

Если изучить чуть внимательнее список бестселлеров рынка (см. «Только цифры»), то можно заметить – АвтоВАЗ хоть и оставил за собой верхнюю строчку, но оказался единственным производителем в топ-10, который ушел в «минус» по сравнению с прошлым годом. Это коснулось всех самых популярных моделей гиганта, за исключением «Гранты». Тогда как спрос на «Жигули» (семейство ВАЗ-2107) и «Самары» (ВАЗ-2114) снизился на 14-20%! «Семерки» при этом впервые за долгое время пропустили вперед Kia Rio и Hyundai Solaris по числу проданных на «вторичке» машин. Хотя, с редкими перерывами, удерживали первую строчку на протяжении последних пяти лет.

- Тут уже сказывается возраст, - рассуждает Антон Шапарин. – Производство «Жигулей» и «Самар» прекратилось более 10 лет назад. Даже самые свежие экземпляры уже сильно «потрепаны жизнью». А многие из оставшихся разменяли третий десяток! При этом бесконечно ремонтировать настолько старые авто могут только на Кубе. Так что эти машины все чаще отправляются на свалки, чем меняют владельцев.

Еще один важный момент – старые «Лады» часто выступают в роли «доноров» для перепродажи так называемых «красивых номеров». Ведь просто продать номер нельзя, но можно передать его вместе с машиной – новому собственнику. Для этих целей и используют, скажем, те же «семерки».

- Но в нынешней экономической ситуации продажи таких номеров резко снизились. Что заметно по ценам на них в интернете, которые заметно ползут вниз. Так что падение числа перерегистрации старой продукции АвтоВАЗа отчасти связано и с этим фактором, - добавляет Антон Шапарин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МАРОК

Марка Май-2025 Май-2026 Динамика

1. Lada 126 324 115 907 -8,2%

2. Toyota 48 241 54 341 +12,6%

3. Kia 27 973 28 661 +2,5%

4. Hyundai 26 580 27 871 +4,9%

5. Volkswagen 20 231 23 850 +17,9%

6. Nissan 21 792 23 227 +6,6%

7. Honda 16 434 19 816 +20,6%

8. Chevrolet 17 284 17 834 +3,2%

9. Renault 16 653 16 934 +1,7%

10. Ford 14 236 14 819 +4,1%

По данным агентства «Автостат».

ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ

Модель Май-2025 Май-2026 Динамика

1. Kia Rio 9 524 9 935 +4,3%

2. Hyundai Solaris 9 444 9 879 +4,6%

3. Lada 2107 12 055 9 593 -20,4%

4. Toyota Corolla 7 776 9 284 +19,4%

5. Ford Focus 8 466 8 955 +5,8%

6. Lada 2114 9 555 8 234 -13,8%

7. Lada Niva Legend 8 192 8 143 -0,6%

8. Lada Priora 8 454 7 559 -10,6%

9. Toyota Camry 6 493 7 213 +11,1%

10. Lada Granta 6 855 7 183 +4,8%

По данным агентства «Автостат».

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