Герой спецоперации «Z» Павел Алексеев поддержал штурмовые группы огнем

Ефрейтор Павел Алексеев и лейтенант Руслан Силиванов Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ОПЕРАТИВНО ОТДАВАЛ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ В БОЮ

Лейтенант Руслан Силиванов

«Мотострелковый взвод под руководством лейтенанта Руслана Силиванова получил задачу захватить опорный пункт противника в полосе наступления российских войск. Силиванов провел рекогносцировку на местности и уточнил данные у воздушной разведки по расположению позиций противника. Грамотно и точно определил задачи военнослужащим.

Подразделение в составе нескольких штурмовых групп выдвинулось в направлении опорного пункта противника. Умело используя рельеф местности и укрытия, двигаясь с увеличенными интервалами и быстрыми рывками, штурмовые группы незамеченными вышли на рубеж атаки. Руслан лично руководил штурмовой группой на наиболее опасном направлении, беспрерывно координировал действия и огонь подчиненных из других групп. Благодаря оперативным целеуказаниям Силиванова штурмовые группы оперативно подавили огневые точки противника и ворвались на позиции украинских боевиков и уничтожили их.

В ходе боя часть военнослужащих получили ранения. Несмотря на угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов Силиванов организовал оказание первой помощи раненым военнослужащим и эвакуацию до медицинского подразделения.

Благодаря мужественным и решительным действиям лейтенанта Руслана Силиванова опорный пункт был взят в назначенное время, что позволило российским войскам использовать захваченные позиции для развития наступления в глубину обороны противника».

ПОДДЕРЖАЛ ШТУРМОВЫЕ ГРУППЫ ОГНЕМ

Ефрейтор Павел Алексеев

«Гаубичная батарея, в которой выполняет боевые задачи ефрейтор Павел Алексеев, находилась на замаскированной огневой позиции. Батарее поступила задача поддержать наступление российских штурмовых групп, взаимодействуя с расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Штурмовые группы подверглись атаке ударных дронов. Алексеев оперативно получил целеуказание от расчета разведывательного дрона и организовал нанесение артиллерийских ударов по выявленным точкам запуска БПЛА противника. Точными артиллерийскими ударами позиции расчетов БПЛА противника были оперативно уничтожены.

Благодаря навыкам ефрейтора Павла Алексеева противник понес потери среди обученных расчетов БПЛА, а штурмовые подразделения российских войск заняли новые рубежи с минимальными потерями».