В посольстве КНР дали старт российско-китайскому конкурсу новых медиа

Мария Захарова пришла на прием в китайское посольство Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прием в посольстве Китайкой Народной Республики (КНР) стал одним из главных светских событий сезона благодаря гостеприимству посла и посещению этого мероприятия директором департамента информации и печати МИД РФ – Марией Захаровой. Посол КНР Чжан Ханьхуэй сумел придать приему интересный личностный нюанс, пригласив вместе с Марией Владимировной её родителей – известного востоковеда Владимира Юрьевича Захарова и его супругу Ирину Владиславовну.

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Для этого у китайского дипломата был прекрасный повод: прием был посвящен старту культурного проекта – открытию российско-китайского конкурса новых медиа «Дружба в кадре». Дело в том, что Владимир Юрьевич Захаров в 1980-е и 1990-е годы работал в российском посольстве в Китае и курировал там культуру, масс-медиа и образование – как раз те сферы, в которых обмен между Россией и Китаем нынче достиг небывалого расцвета. Мама официальной представительницы МИД РФ — искусствовед, сотрудник музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, автор диссертации о китайской народной игрушке.

Мария Захарова удивила посла знанием китайского языка Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В фойе посольства играли на китайских национальных инструментах, а дети – воспитанники Академии Николая Агутина порадовали гостей своим вокальным и танцевальным искусством. Повара из Поднебесной готовили для гостей пекинскую утку. В этот день посетителям повезло: как раз в это время в Китае отмечают дни цзун-цзы – сладких рисовых клёцок, которые подают завернутыми в бамбуковые или тростниковые листья. В Китае этот десерт (подается с орехами, сладкими ягодами и т.д.) заменяет европейские конфеты.

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мария Захарова, как всегда, приятно удивила хозяев приема знанием китайского языка, а также возможностью совместных фото с китайскими друзьями. Пришедшие на прием сотрудники департамента информации и печати МИДа получили уникальную возможность пообщаться с популярнейшими российскими блогерами. Ведь открывающийся сегодня конкурс новых медиа – это их шанс. Слоган соревнования: «Творчество преодолевает горы и моря, дружба между Китаем и Россией устремляется в будущее». И всё это — под сладкие клецки. Ну как тут не поучаствовать?

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП