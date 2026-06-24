Пулеметчик «Лис» бьет украинские беспилотники на глаз

Фото: Министерство обороны РФ.
Мобильные огневые группы (МОГ) в составе мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии Группировки войск «Днепр» эффективно отражают атаки вражеских ударных беспилотников.
Эти специально сформированные группы, входящие в состав войсковой части 58-й армии, обеспечивают постоянную защиту позиций от вражеских беспилотников.
«Вооружение МОГ включает стрелковое оружие, охотничьи ружья, оптику и приборы ночного видения. Основой обороны является продуманное размещение и маскировка огневых позиций, организованных в многоуровневые линии на наиболее уязвимых направлениях. Для повышения оперативности и боеспособности группы часто располагаются на автомобильных шасси, иногда с установкой спаренных пулеметных систем», - комментируют кадры в Минобороны России.
Для противодействия разведывательным дронам самолетного типа в состав МОГ входят FPV-дроны, выполняющие роль перехватчиков и даже лазерные приборы, которые ослепляют их камеры.
Но чаще они поражаются огнем из пулемета.
«Учитываю на глаз скорость, высоту и дальность», - говорит опытный пулеметчик с позывным «Лис».
Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье в рамках добровольческой бригады «БАРС-«Москва», заключается 12-месячный контракт с целью привлечения около 2,5 тысяч добровольцев (18-50 лет). Минобороны России и Правительством Москвы планируется создание порядка 500 мобильных огневых групп для защиты населения Москвы и Московской, Тульской, Рязанской, Калужской областей от беспилотных атак.
Ополченцам засчитывают службу в «БАРС- «Москва» за срочную службу в армии, платят от 177 до 220 тысяч рублей в месяц, а за каждый сбитый дрон противника от 100 до 500 тысяч рублей.
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