Фото: Министерство обороны РФ.

Мобильные огневые группы (МОГ) в составе мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии Группировки войск «Днепр» эффективно отражают атаки вражеских ударных беспилотников.

Эти специально сформированные группы, входящие в состав войсковой части 58-й армии, обеспечивают постоянную защиту позиций от вражеских беспилотников.

Пулеметчик «Лис» бьет украинские беспилотники на глаз

«Вооружение МОГ включает стрелковое оружие, охотничьи ружья, оптику и приборы ночного видения. Основой обороны является продуманное размещение и маскировка огневых позиций, организованных в многоуровневые линии на наиболее уязвимых направлениях. Для повышения оперативности и боеспособности группы часто располагаются на автомобильных шасси, иногда с установкой спаренных пулеметных систем», - комментируют кадры в Минобороны России.

Для противодействия разведывательным дронам самолетного типа в состав МОГ входят FPV-дроны, выполняющие роль перехватчиков и даже лазерные приборы, которые ослепляют их камеры.

Но чаще они поражаются огнем из пулемета.

«Учитываю на глаз скорость, высоту и дальность», - говорит опытный пулеметчик с позывным «Лис».

Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье в рамках добровольческой бригады «БАРС-«Москва», заключается 12-месячный контракт с целью привлечения около 2,5 тысяч добровольцев (18-50 лет). Минобороны России и Правительством Москвы планируется создание порядка 500 мобильных огневых групп для защиты населения Москвы и Московской, Тульской, Рязанской, Калужской областей от беспилотных атак.

Ополченцам засчитывают службу в «БАРС- «Москва» за срочную службу в армии, платят от 177 до 220 тысяч рублей в месяц, а за каждый сбитый дрон противника от 100 до 500 тысяч рублей.

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