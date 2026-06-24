Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр Фото: REUTERS.

Украина все так же далека от вступления в ЕС, как и год назад. Переговоры по первому кластеру (группе тем), которые начались около 10 дней тому назад (15-го июня), ничего не решают, поскольку есть еще 5 таких кластеров, а дискуссии по ним даже не начинались. И не начнутся. И причина тому – позиция руководства Венгрии, вернее, нового премьер-министра Петера Мадьяра. Как мы и писали ранее, главарь бандеровского режима, «просроченный» Владимир Зеленский еще вспомнит добрым словом предшественника Мадьяра Виктора Орбана, чьим проигрышем на парламентских выборах в Венгрии «просрочка» гордится так, как будто это лично он Виктора и его партию победил. Новый премьер-министр Петер Мадьяр занял практически сразу в отношении Украины очень жесткую позицию. Она не антиукраинская, ни в коем случае не пророссийская, а исключительно провенгерская.

На недавнем саммите ЕС Мадьяр добился того, чтобы из общей резолюции были исключены слова об ускоренном приеме Незалежной в Евросоюз. В чем сам Петер откровенно признался.

- После 4 часов напряженных дебатов мы смогли согласовать первый пункт повестки дня Европейского совета. Итоговый документ саммита глав государств и правительств включал текст, принятый консенсусом по Украине всего несколько лет назад, - рассказал Петер о своем вкладе в «евроинтеграцитю» Украины. - В течение нескольких недель работы над проектом декларация была доработана с учетом предложений Венгрии. И в связи с процессом вступления Украины в ЕС в последний момент по моей инициативе из текста был исключен пункт, касающийся ускорения процесса вступления. Это было непросто.

В Киеве взвыли, но промолчали, Украина находится в таком положении, что малейший чих в ее сторону со стороны любого члена ЕС может опустить шлагбаум на ее «шляхе до Европы», а несдержанность «просрочки» Зеленского уже привела к тому, что к Венгрии в ближайшее время может присоединиться и Польша. Причем, если Будапешт просто требует равных условий для всех кандидатов в члены ЕС, то Варшава способна опустить этот шлагбаум перед Киевом из-за украинской пронацистской бандеровской идеологии, ставшей на Украине государственной.

Тем временем, как сообщило издание Politico, сославшись на два дипломатических источника в ЕС, Венгрия заблокировала процедурный шаг, необходимый для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз. По данным издания, во вторник Будапешт выступил против направления официального письма от имени всех 27 стран Евросоюза в адрес Еврокомиссии и Европейского совета.

Киев и Еврокомиссия настаивали на открытии новых переговорных кластеров уже в июле. Однако позиция Будапешта вновь затормозила процесс. Венгрия стала единственной страной, которая выступила против. И Мадьяр в очередной раз объяснил этот шаг необходимостью создания равных условий для всех стран-кандидатов, хотя Зеленский и заявлял недавно, что, мол, Украина – это «мы вам не все» какие-то.

Мадьяр заблокировал процедурный шаг, необходимый для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС Фото: REUTERS.

- Всего существует шесть кластеров, и мы не считаем, что открывать их все сразу — хорошая идея. Отчасти потому, что первый кластер ещё даже не вступил в силу, а отчасти потому, что это станет неправильным сигналом для стран Западных Балкан — Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые годами работали над вступлением в ЕС, - объяснил венгерский премьер позицию своего правительства.

И отчасти слукавил. У Венгрии есть и сугубо «личные» претензии к Киеву по вопросам прав и их соблюдения по отношению к венгерскому национальному меньшинству, компактно проживающему в украинском Закарпатье. Мадьяр уже выставлял условия, фактически повторив высказанные при правительстве Орбана требования к Киеву, при выполнении которых Будапешт снимет препятствия к «еврошляху Украины». И Зеленский согласился их выполнить. Вот только венгры, прекрасно знающие, с какими лжецами они имеют дело в Киеве, потребовали внести изменения в законодательство, чтобы было «написано пером». А с этим Киев пока тянет волынку, потому что Зеленский не хочет ронять свой авторитет в глазах украинских националистов-бандеровцев, которые всегда готовы посадить на кол, что москаля, что поляка, что мадьяра. И даже Мадьяра.

Так что впереди у Киева еще много замечательных и неожиданных приключений в этом квесте, который называется «Шлях до Европы». И самое главное, что никто сам и по доброй воле не собирается выводить Незалежную из евролабиринта.

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