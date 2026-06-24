Фото: Министерство обороны РФ.

Подразделения российской Южной группировки войск с помощью FPV-дронов и артиллерии успешно пресекли попытки отдельных отрядов ВСУ прорваться в Константиновку, уничтожив автомобильную технику, квадроциклы и живую силу противника.

«По данным военной разведки разведки, украинские силы предприняли несколько попыток доставить провизию и боеприпасы остаткам окруженного гарнизона, однако все они были отражены» - комментируют кадры в Минобороны России.

Украинских боевиков бьют на подступах к Константиновке

Все подходы к Константиновке находятся под контролем нашей разведки, и противник уничтожается еще на подступах к улицам.

Штурмовые отряды Южной группировки войск при поддержке дроноводов продолжают зачищать город: артиллеристы работают в тесном взаимодействии с операторами беспилотников по укрытиям боевиков.

«Разведывательные БПЛА круглосуточно фиксируют перемещение окруженных украинских групп, пытающихся скрытно покинуть город, используя частные дома, подвалы и кустарники в качестве временных убежищ. Противник постоянно меняет позиции, опасаясь атак. Как только разведка выявляет их присутствие, немедленно наносятся точечные удары», - отмечают в военном ведомстве.

Напомним, только за минувшие сутки в ходе наступательных действий в Константиновке было освобождено 128 зданий.

«За сутки ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию РЭБ, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА», - перечислили в Минобороны России.