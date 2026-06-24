Конфликт Киева с Варшавой дошел до холодильника: «Укропатриоты» скупают польские продукты, чтобы их «выбросить»

На Украине запустили флешмоб с избавлением от продуктов из Польши. Фото: Fevziie/Shutterstock/Fotodom

Конфликт с Польшей дошел на Украине до самых низов, до холодильников. Холодильник для украинцев – вещь глубоко сакральная, даже более значимая, чем телевизор. В течение нескольких лет гарные парубки и справные дивчины с Украины демонстрировали нам в России в соцсетях содержимое своих холодильников в качестве доказательства того, насколько лучше россиян они живут. Обычный сыр и даже красная рыба, которые у нас продаются везде, по мнению свидомых укров, были недостижимым благом для граждан России. Через некоторое время украинские беженцы в качестве своих достижений стали демонстрировать нам в своих роликах эскалаторы в метро и торговых центрах, турникеты в метро, оплату картой в универсаме и прочие западные «достижения цивилизации» в странах Европы, куда их занесла нелегкая в попытке спастись от «русского мира». Безумный восторг вчерашних хуторян иногда вызывал даже чувство жалости к ним, считающим, что в российских городах в многоквартирных домах россияне ходят в туалет в дырку в полу.

Но на Украину пришел политико-дипломатический конфликт с Польшей, и свидомые укропатриоты вновь вспомнили о холодильнике. Сеть стала наполняться видеороликами, в которых украинцы выбрасывают в мусорное ведро из своих холодильников продукты, произведенные в Польше, и при этом приговаривают нечто вроде: «У меня нет польских орденов, но я отвечу полякам, чем смогу. Я отказываюсь от польских продуктов, и больше их в моем холодильнике не будет!»

Такая вот украинская «незламность». Могли бы подумать, что эти продукты уже куплены, за них заплачено, а это значит, что никакого урона польские поставщики не понесут. Я понимаю, что есть желание уязвить, досадить и причинить неприятности. У нас в России несколько лет назад тоже был флэш-моб «не покупаем эстонское». И тогда шпроты залеживались на полках магазинов до тех пор, пока у них не истекал срок хранения. Но есть же разница между не покупать и выбросить то, что уже куплено за деньги.

В конце концов, не хотите есть сами, отдайте тем же пенсионерам или инвалидам, которые вернувшись с зоны боевых действий, влачат жалкое существование. Или в тот же детский дом или интернат. Украина стала беднейшей страной Европы, значительная часть населения, причем самые незащищенные слои, влачат действительно жалкое существование. Украинские волонтеры не таким людям помогают, а собирают на передовую, параллельно обеспечивая безбедное существование себе любимым. Но мысль рагуля дальше демонстративного выбрасывания в мусорку не может продвинуться. Главное – засвидетельствовать свой «патриотизм» и заручиться полнотой доказательств его.

Впрочем, о чем это я? Уж поверьте человеку, который не понаслышке знаком был еще с украинцами советских времен. С теми, что жрали сало с хлебом ночью под солдатским одеялом, усыпая крошками всю кровать. Зуб даю, извините, за сленг, что после того, как была выключена камера, 9 из 10 этих укропатриотов аккуратно залезли в мусорное ведро и вытащили все те продукты, которые перед тем так пафосно туда накидали. И благополучно их сожрали. Вполне вероятно, даже втайне от других членов семьи. Потому что «такова извечная природа украинского лыцарства». А десятым будет тот дурачок, что примет все это за чистую монету и действительно все выбросит.

Зато какой медийный эффект был достигнут!

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