Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Совместными усилиями Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии было пресечено функционирование криминальной группы, занимавшейся незаконным оборотом боевого оружия.

В ходе розыска и обысков, проходивших с апреля по май 2026 года в 53 регионах страны, из нелегального оборота изъято 301 единица огнестрельного оружия отечественного и зарубежного производства.

У граждан России изъяли арсеналы стрелкового оружия, среди которого оказались четыре пулемета

Среди изъятого: 4 пулемета, 15 гранатометов (новые, есть западного производства), 2 штурмовые винтовки (есть даже снайперские винтовки), 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки, карабина и ружья. Кроме того, конфисковано 788 гранат (всех видов), более 111 кг взрывчатых веществ и свыше 189 тысяч патронов.

Таким образом была пресечена деятельность 45 подпольных мастерских, специализировавшихся на модернизации оружия и изготовлении боеприпасов. По данным ЦОС ФСБ РФ, подозреваемые также восстанавливали боевые характеристики гражданского оружия в подпольных цехах, после чего сбывали его.

В результате проведенных мероприятий задержано 128 человек. По местам их проживания проведены следственные действия.

Заслуженный юрист РФ, адвокат, член Общественной палаты РФ Светлана Казачёнок отметила, что боевое оружие чаще стали перевозить и приобретать несовершеннолетние граждане, которым еще даже не исполнилось 16 лет.

По заслуженного юриста РФ, такая «акселерация» должна повлечь соответствующие поправки в законодательство, которое позволило бы привлекать за незаконный оборот, изготовление и модернизацию оружия к уголовной ответственности с 14 лет.

Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению противоправных действий, связанных с незаконным оборотом, изготовлением и модификацией оружия и боеприпасов.