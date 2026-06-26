Подчеркнутая вежливость - повод насторожиться: Какие слова начальника говорят о том, что вас хотят уволить

Если вам кажется, что с вами на работе стали общаться формально и подчеркнуто вежливо, то вам не кажется... Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

Эксперт напомнил, как по сообщениям от начальника понять, что от вас хотят избавиться. Как рассказала KP.RU учитель русского языка, блогер Татьяна Гартман, если руководитель стал использовать в переписке с подчиненным сухую письменную речь, это серьезный повод насторожиться. Если вам кажется, что с вами на работе стали общаться формально и подчеркнуто вежливо, то вам не кажется. Таким образом руководство демонстрирует свое отношение к вам.

По факту все выглядит прилично: начальник вежлив в рабочей переписке, употребляет слова «пожалуйста», «спасибо», здоровается, но это вовсе не признак хорошего отношения к вам.

- Если в письменной речи совсем нет прилагательных (они делают язык более ярким, теплым и живым), то это может говорить об отчуждении и о том, что начальник уже не заинтересован в сотруднике. В обратном случае он напишет хотя бы на одно слово больше - за пределами сухих «да», «нет», «пожалуйста», «спасибо». Нарочитая корректность в переписке как бы показывает: «я вежливый человек, я сотрудника поблагодарил, какие могут быть ко мне претензии?», - говорит Татьяна Гартман.

При этом эксперт поясняет, что на самом деле за формальной вежливостью может скрывается то, что к сотруднику относятся без тепла, да и уважения тоже. Им просто-напросто не дорожат.

Наша речь, будь то устная и тем более письменная, не пустой звук. Она говорит о многом, в том числе об отношении людей друг к другу.

Эксперт отмечает: если вы заметили сухость в переписке со стороны руководства, постарайтесь выяснить, с чем связано охлаждение. Сделать это желательно в личной беседе, а не в переписке. Иначе в ответ можете получить сухое «все ок», а руководитель в это самое время будет подбирать вам замену.

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