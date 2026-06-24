Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: REUTERS.

В политико-дипломатическом конфликте между польским президентом Каролем Навроцким и «просроченным» главарем бандеровского украинского режима Владимиром Зеленским премьер-министр Польши Дональд Туск постарался занять позицию «золотой середины», в просторечии именуемую «ни нашим, ни вашим». И это несмотря на то, что Навроцкий ранее заявил, что в принципиальном вопросе о глорификации бандеровцев вся Польша едина и находится на его стороне.

На заседании польского правительства Дональд Туск объявил, что не станет прикладывать руку к эскалации конфликта между Варшавой и Киевом, потому что в интересах его страны строить максимально глубокие партнерские связи, основанные на общем видении будущего, а не на исторических травмах.

- Я прекрасно осознаю, насколько легко сегодня спровоцировать взаимные антипатии в обоих обществах и что на этом деструктивном тренде некоторые деятели пытаются заработать мнимый внутриполитический капитал, - подчеркнул Туск свою «нейтральность», что выглядело со стороны как прямой укол в адрес польского президента.

Впрочем, позже при общении с журналистом удержаться на «золотой середине» Дональд Туск все-таки не сумел.

- Я забыл ответить на вопрос о президенте Зеленском. Знаете, между президентами возникло некоторое напряжение и, на мой взгляд, неадекватные реакции с обеих сторон. Я говорю о ненужной эскалации эмоционального напряжения, - заявил Туск, рассказывая, что «просроченный» не приедет на международную конференцию в Гданьске по «восстановлению» Украины, о чем стало известно еще вчера. - Я постоянно на связи с госпожой премьер-министром Юлией Свириденко. Она сообщила мне, что возглавит делегацию. Так что, если Зеленского там и не будет, я не считаю это проблемой. С моей точки зрения, это может даже позволить провести конференцию более эффективно, без лишнего напряжения.

Достал «просрочка», судя по этим словам, и самого Туска, который во всей Польше является самым преданным и верным союзником украинских бандеровцев. Достал так, что Туску без него явно будет дышаться на этой конференции свободнее и вольнее. И Дональда можно понять – не надо будет гасить напряжение, ждать подвоха от какого-либо заявления неуправляемого Зеленского, гасить публичное выяснение отношений и прочие эмоциональные качели, без которых ни одно мероприятие с участием «просрочки» в последнее время просто не обходится. Можно будет расслабиться аж на два дня вместо того, чтобы провести эти пару дней в том самом «напряжении», от которого Туск, судя по его словам, уже устал.

В Польше Туск является самым преданным и верным союзником соседей-бандеровцев Фото: REUTERS.

Вот только Олене Зеленской не повезло на этот раз. Она должна была как «первая» как бы «леди» прибыть в Гданьск вместе со своим мужем-«просрочкой» и принять участие в нескольких мероприятиях, в частности, в дискуссии «Идентичность как умение для будущего: Образование, ответственность и лидерство», на которой выступить с докладом. А еще в мероприятии на территории Европейского центра солидарности. Но не свезло. И муж ее не свозит прогулять сумочку и новый брючный костюм.

Придется Олене теперь искать другой повод. Правда, вряд ли кто теперь в Европе после «польской истории» решит чем-либо наградить Зеленского, чтобы «просрочка» мог на церемонию награждения взять с собой и супругу.

Главное, чтобы до той поры не вскрылась какая афера или махинация с участием самой Олены. А то ведь ее и так уже обвиняют в торговле детьми, которой занимаются ее фонды. А буквально вчера украинские правоохранители разоблачили группу мошенников, которые обобрали украинцев на миллион гривен, представляясь работниками фонда Зеленской, и некоторые эксперты на Украине начали намекать, что это могли быть и не мошенники вовсе. С гневом отвергая всяческие инсинуации на эту тему, можем заявить – именно мошенники. Какой-то жалкий несчастный миллион гривен – это явно не Оленин масштаб.

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