В Крыму появилось поддельное видео о введении комендантского часа: власти его уже опровергли

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму на фоне сообщений об атаках дронов, отключении электричества и ограничениях детского организованного отдыха появились сообщения о проникновении диверсионно-разведывательной группы и введении на полуострове комендантского часа. Утверждается, что об этом заявил Олег Крючков — советник Главы Республики Крым Сергея Аксенова по информационной политике. Однако больше никаких подтверждений этому нет. KP.RU выяснил, кто сеет панику в Крыму и действительно ли планируется ввести комендантский час.

В социальных сетях появился видеоролик, в котором советник главы республики по информационной политике Олег Крючков объявляет о проникновении диверсионно-разведывательной группы и вводе комендантского часа. Такие сообщения могут сойти за правду, учитывая, что в Крыму действительно сейчас непростая ситуация из-за атак дронов. Именно на это и рассчитывали авторы фейка – новость должна была стать топливом для информационного пожара. Только жители Крыма в такие сообщения не поверили.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Олег Крючков лично опроверг подлинность ролика и охарактеризовал массовые вбросы как примитивную атаку информационных диверсантов. Об этом он заявил в ироничной форме:

- Количество вбросов уже запредельное. Качество очень низкое. Пробуйте еще, может когда-то получится делать более качественные видео. Доверяйте только официальной информации из проверенных источников, — обратился он и к жителям Крыма, и к авторам фейка.

Анализ показал, что видеоролик создан с применением технологий искусственного интеллекта. Авторы наложили на оригинальную видеозапись лицо, голос и мимику Крючкова, смонтировав новую звуковую дорожку поверх записи, где советник обсуждал совсем другую тему.

Оригинальный комментарий был снят еще в декабре 2022 года и касался проекта «Песня на войне».

В подложенной аудиодорожке легко можно считать типичные маркеры ЦИПсО — набор пропагандистских штампов, предназначенных для посева паники - «Мы оказались в условиях изоляции», «Москва оставила нас», «Россия не может нас защитить». Именно эти фразы и стали тем фразами, с помощью которых авторы фейка пытались искусственно создать тревожную повестку.

Власти Крыма и силовые ведомства неоднократно заявляли, что ситуация на полуострове находится под полным контролем. Никакого комендантского часа из за якобы проникшей ДРГ не вводилось, ограничений на передвижение жителей не объявлялось. Отсутствие каких либо предупреждений в канале оперштаба, в официальных сообщениях главы республики Сергея Аксенова это подтверждает. Иначе был бы выпущен указ Главы Республики Крым, а новости об этом распространились бы по всем официальным СМИ.

На фоне всплеска фейков стоит напомнить и о действующем общем правовом режиме: на всей территории России запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 22:00 до 06:00, хотя время может варьироваться по регионам. Это правило регулируется Федеральным законом №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998. Других специальных ограничений в связи с якобы ДРГ в Крыму не вводилось.

Крючков ранее предупреждал о необходимости проверять информацию, подчеркивая, что противник научился массово создавать ИИ клоны официальных крымских ресурсов, каналов и публичных лиц, рассылая фальшивые документы и подделки указов. Современные технологии позволяют изготовить визуально правдоподобные ролики, но именно внимательное отношение к источникам и оперативные опровержения со стороны официальных структур продолжают оставаться главным инструментом борьбы с ними.

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