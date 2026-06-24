Трамп в ярости: конгресс запретил ему продолжать войну с Ираном

Трамп не собирается выполнять резолюцию сената о прекращении войны с Ираном Фото: REUTERS.

Конгресс США вырвал из рук Дональда Трампа его главный козырь в отчаянной игре с Ираном: сенат вслед за палатой представителей с четвертой попытки все-таки протащил резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа в отношении Исламской республики. Это означает, что президент больше не сможет угрожать Тегерану возобновлением войны в случае если «режим аятолл» будет проявлять строптивость на переговорах. Теперь он должен либо прекратить военные действия, либо запросить особое разрешение конгресса на применение силы.

В сенате у республиканцев незначительное большинство, позволявшее блокировать прежние попытки демократов обрезать полномочия хозяина Белого дома. Но при последнем голосовании четверо однопартийцев Дональда переметнулись в чужой стан, и резолюция была принята 50 голосами против 48.

Согласно конституции США, право объявлять войну имеет только конгресс. Президент в экстренных случаях может начать боевые действия самостоятельно, но только на период 60 дней. Дальше все равно необходимо то или иное решение парламента. Трамп воспользовался этой лазейкой, дав старт операции «Эпическая ярость» 28 февраля. Двухмесячный срок истек в конце апреля, но усилиями республиканцев это удалось протянуть до нынешнего времени, пока республиканское большинство в сенате ни рухнуло. Четверка «отступников» посчитала, что буква закона должна быть соблюдена.

Трамп пришел в ярость от предательства соратников по партии, назвав их «четырьмя республиканцами-неудачниками». «Эти сенаторы только усложнили мне работу, но я справлюсь, так или иначе, потому что я всегда справляюсь!», - в своем стиле описал Дональд возникший кризис.

Впрочем, особо волноваться ему не стоит: у сенатской резолюции нет силы закона и ее не отправляют на подпись президенту. Поэтому Белый дом сразу дал понять, что не считает резолюцию юридически обязывающей.

В сенате тоже это понимают и расценивают документ скорее как сигнал администрации, что конгресс не одобряет продолжение войны с Ираном без формального мандата парламента.

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