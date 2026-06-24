«Годы идут, а главное остается неизменным»: «КП» поздравила коллег из «России сегодня» с 85-летием

Вывеска на здании Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Нашим уважаемым коллегам, Международной медиагруппе «Россия сегодня», исполняется 85 лет!

Она является преемником легендарного Советского информационного бюро, созданного 24 июня 1941 года - на второй день Великой Отечественной войны. И легендарная фраза легендарного Юрия Левитана «От Советского информбюро» стала частью нашего культурного кода.

Годы идут, а главные особенности информационного агентства остаются неизменными: точность, оперативность, правдивость.

Для наших коллег мы подготовили два подарка.

Один вы видите на этой странице - это дебют Совинформбюро в советской прессе, в том числе и в «КП» от 25.06.1941.

А второй можно найти на shop.kp.ru - это новая книга издательства «Комсомольская правда» «От Советского информбюро», которая состоит из кратких сообщений агентства и подробного описания событий, которые стояли за ними.

С праздником, дорогие коллеги. Успехов в нашей сложной информационной работе. И, конечно же, как и в пламенные 1940-е, - победа будет за нами!