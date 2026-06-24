США строят три полигона для отработки войны с Россией: Штаты пошли на унизительный поклон Киеву, чтобы научиться сбивать наши ракеты

США хотят добиться противостояния гиперзвуковым ракетам России Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прелюбопытное заявление в интервью крупнейшей американской телерадиокорпорации CBS NEWS сделал Министр армии США Дэн Дрисколл. Пентагон намерен уже в ближайшие недели открыть сразу два новых крупных полигона для отработки боевых действий с учетом опыта военного конфликта России и Украины. И еще один полигон – по отработке противостояния гиперзвуковым ракетам России - открыть "за пределами США". Возможно на Украине? И в чем, на поверку, смысл этих милитаристских новаций? Попробуем разобраться.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Дресколл объясняет: для имитации реалий боя на Украине, включая радиоэлектронную борьбу и тестирование дронов и средств борьбы с ними. На этих полигонах солдаты смогут тренироваться вместе с разработчиками боевой техники.

Итак, украинский вектор этой затеи понятен, - вооружить армию США опытом ведения боевых действий в условиях, максимально приближенных к тому, что происходит в донецких, запорожских или харьковских степях.

Но как бы хорошо не были оборудованы эти два новых американских полигона, какой бы боевой техникой защиты и нападения они не были напичканы, весь «колорит» войны на Украине они не передадут. Потому и замышляется еще один полигон (в США два учебных, а, судя по всему, на Украине – «настоящий» или, по словам министра, «глобальный»). А вот тут Дресколл проговорился еще об одной очень важной детали: там, на этом «глобальном» полигоне, «рассматривается возможность для более агрессивных испытаний, в том числе гиперзвукового оружия». Проще говоря, там американцы явно намерены отработать свои средства борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами. Такая вот полигонная лаборатория.

Но зачем в США создают сразу сразу два полигона? С одного будут взлетать ударные беспилотники и ракеты, а с другого их будут сбивать средствами ПВО или «выносить им электронные мозги» с помощью РЭБ.

Министр армии США Дэн Дрисколл. Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЧТО ПЕНТАГОН ВЫПРАШИВАЕТ У КИЕВА?

Ну а чтобы лучше разобраться в тактико-технических возможностях вооружений, которыми оснащены ВСУ, американцы… добиваются от Украины (цитирую агентство Bloomberg за 19 мая) «доступа к правам интеллектуальной собственности в рамках сделки по БПЛА». Вы только не смейтесь: американцы, которые считают любые свои вооружения, включая и боевые дроны, лучшими в мире, пошли на унизительный поклон Киеву, выпрашивая у них БПЛА и другую технику, о которых много раз отзывались презрительно. Разумеется, за исключением своей. Да-да, минобороны США запросило разрешение на проведение испытаний ряда украинских оборонных систем, включая БПЛА и РЭБ, поскольку рассматривает возможность их приобретения «для военного использования». Это хитро сказано. На самом деле, - для испытаний на тех самых полигонах, о которых шла речь. И в этом случае американцы преследуют сразу несколько целей: разобраться с ТТХ украинских вооружений, с ТТХ поставляемых Киеву вооружений других стран, а заодно – взять из всего этого самое лучшее, что будет полезно для армии США и американских оборонных заводов.

Ну и в перспективе, само собой, - для ВСУ.

ЧТО В ИТОГЕ?

Вся эта полигонная история говорит о многом. И первый вывод, который напрашивается, - американцы готовятся воевать на Украине. На той Украине, которая уже давно стала полигоном для их инструкторов, советников и боевой техники. Теперь же есть все признаки их подготовки к боевым действиям в новых параметрах: более масштабном присутствии личного состава на Украине и с новым качеством боевой техники, с учетом опыта ее применения. И с неизбежным прямым боевым столкновением с Российской армией.

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