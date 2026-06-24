«Южная Осетия станет еще ближе к России»: Эдуард Кокойты поддержал назначение Алана Гаглоева советником президента

Экс-глава Южной Осетии Эдуард Кокойты Фото: Архив "КП".

Экс-глава Южной Осетии - с политобозревателем «КП» Гамовым.

…- Эдуард Джабеевич, здравствуйте, это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов.

- Приветствую, Александр, мой давний друг.

- Спасибо. Вчера Президент России Владимир Путин назначил своим советником Алана Гаглоева… Бывшего президента Южной Осетии, который перед этим подал в отставку. Случай уникальный, потому что ваша республика - отдельное государство, признанное Россией. Как вы, как человек авторитетный в Южной Осетии, оцениваете этот шаг главы государства Российского?

- Александр, бесспорно, это такое судьбоносное событие - как для нашего народа, так и, полагаю, для самой Российской Федерации.

Я, конечно, поздравляю Алана Эдуардовича с этим назначением. И считаю - это прецедент с далеко идущими планами, как говорится.

Хочу заметить, что я 10 лет проработал главой Южной Осетии, много раз общался с Владимиром Владимировичем Путиным. И хорошо знаю его отношение к народу нашей республики.

И, как осетин, как человек, который два президентских срока возглавлял Южную Осетию, хочу сказать, что Владимир Владимирович Путин с огромным уважением и заботой относится к нашему народу.

Глава российского государства всегда находит время и возможность для оказания помощи и поддержки Южной Осетии. Мы это очень высоко ценим.

- Вы сказали, что назначение Алана Гаглоева связано «с далеко идущими планами». У вас какая-то информация есть на этот счет?

- Ну, сейчас вопрос рассматривается об объединении… Это многовековая мечта нашего народа.

С другой стороны, Российская Федерация нам сделала такой подарок, признав республику Южная Осетия как независимое государство… И на политической карте мира появилось и возродилось новое аланское государство.

Но я хочу напомнить свои слова - после августа 2008-го, после признания Республики Южная Осетия… 26 августа, встречаясь с представителями Валдайского клуба, я уже тогда заявил, что мы готовы отказаться от независимости в пользу объединения нашего разъединенного и малочисленного народа.

- Объединения с Россией?

- Да, конечно, - имею ввиду как раз объединения нашего малочисленного народа - с Россией, вхождение в ее состав. Что вызвало у европейских представителей такую очень непонятную реакцию.

Но в любом случае для нас, в первую очередь, это является надежной защитой интересов нашего народа.

И в данном случае, конечно, назначение Марата Камболова премьер-министром Южной Осетии, а сегодня он исполняет обязанности президента республики, - это очень ответственно в это непростое время.

- Вы с ним знакомы?

- Конечно. Я хорошо знаю Марата Аркадьевича, совсем недавно с ним разговаривал и готов всячески его поддерживать, зная, как он искренне переживает за народ.

Все шаги, которые предпринимает, направлены на оказание помощи и содействия народу Республики Южная Осетия.

И я в этом вижу искренность отношений.

И еще хотел бы заметить: мы должны быть сегодня очень бдительны. Время и задачи требуют нашей общей консолидации и ответственности каждого.

И я хотел бы сказать, что в данном случае какие бы мы шаги сейчас ни предпринимали, самое главное – они опираются на мнение и волю народа Южной Осетии.

Хотелось бы также подчеркнуть - она всегда была надежным союзником и форпостом для Российской Федерации. Это - исторически. Мы и дальше будем укреплять узы дружбы и братства между Южной Осетией и Россией.

- А с Аланом Гаглоевым вы уже поговорили? С новой должностью поздравили?

- К большому сожалению, я сейчас нахожусь в дороге, и с Аланом Эдуардовичем пока не успел переговорить. Но обязательно свяжусь с ним, как и с Маратом Аркадьевичем.

- А как вообще осетины, с которыми вы общаетесь, проживающие в том числе и в Российской Федерации, - как они отнеслись к этому политическому шагу?

- Ну, все отнеслись с пониманием. Конечно, есть определенные силы, которые очень настороженно относятся, но в любом случае Россия для нас - это родная наша семья.

Уверен - с назначением Алана Гаглоева советником Президента Владимира Путина Южная Осетия станет еще ближе к России.

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