«Трамп договорился с Зеленским против России»: что на самом деле стоит за громкой версией

Попытки перетащить Трампа на сторону Украины провалились Фото: REUTERS.

Явная заминка с американским участием в урегулировании конфликта на Украине очевидна всем. Вчера, выступая в Дипломатической академии МИД РФ перед иностранными послами, министр иностранных дел России Сергей Лавров нашел возможным прокомментировать ее так: «Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и действия европейских стран, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима».

Вчера же помощник президента России Юрий Ушаков заметил, что на недавнем саммите G7 во французском Эвиане европейцы «делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана – правда, не минеральной воды».

А удалось ли европейцам добиться поставленной цели – втянуть Трампа в свою линию на «стратегическое поражение» России?

Да, президент США поставил свою подпись под итоговым заявлением участников G7, где первым пунктом шла «непоколебимая поддержка» Киева. Но исключительно потому, что вторым пунктом была осанна Трампу за его «успех» в установлении мира в Иране. Это был размен, что признали даже американские эксперты и СМИ.

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: REUTERS.

На саммите в Эвиане его хозяин президент Франции Макрон старательно играл роль сводника – всячески пытался устроить встречу Трампа с Зеленским. В итоге мимолетная встреча «на троих» состоялась, когда француз чуть ли не за руку подвел киевского гостя к американскому лидеру. Эти кадры на все лады преподносились как «смена настроения» у Трампа, который, дескать, решил поддержать Украину. Несколько фраз хозяина Белого дома о российско-украинской войне толковали исключительно в пользу Киева, заявляя, что наконец-то Трампа удалось убедить, что Украина переломила ход войны в свою пользу.

Но через пару дней в прессе появились статьи о том, что Трамп опять всех надул и остался при своем мнении. Пришлось показать и видеокадры, на которых Зеленский входит в зал заседаний «семерки». Все участники бросаются к нему с показушно-горячими целовашками и обнимашками, кроме Трампа, который остается на своем месте, да еще и демонстративно поворачивается к гостю спиной. Вытерпев краткий разговор с Зеленским, он даже пообещал ему вторую встречу позже. Но потом сам же ее и отменил.

Так что трактовка друзьями Киева итогов саммита G7 явно однобока. Трамп получил от союзников, что ему было надо – одобрение его действий по Ирану, невнятно пообещал что-то по Украине, что позарез было надо им. И все. Ни нового оружия для Киева, ни новых денег от него пока так и не получили. Слишком он сейчас занят Ираном, чтобы отвлекаться на что-то еще.

Миф о «нерушимом единстве» Запада в поддержке Зеленского разрушили и события последних дней. Скандал Варшавы с Киевом из-за объявленных Зеленским «героями нации» лидеров УПА*, которые для поляков однозначно злодеи, привел к тому, что на открывающуюся завтра в Гданьске конференцию по послевоенному восстановлению Украины просроченный не приедет. Вместо него будет премьер украинского правительства Юлия Свириденко. Но каково это для патологического гастролера Зеленского, без которого украинские дела никогда не обсуждаются?

Более того, премьер Польши Туск, который не согласен с президентом Навроцким, лишившим Зеленского высшей польской награды за прославление нацистов, заявил, что неучастие в предстоящей встрече первого лица Украины «возможно, означает даже более эффективное проведение конференции без ненужного напряжения».

А в Чехии президент Петр Павел подал в суд на премьер-министра Андрея Бабиша, потому что тот исключил его из числа участников саммита НАТО, который пройдет в июле в Турции. Известно, что на встрече лидеров альянса будет обсуждаться и дальнейшая помощь Украине. Петр Павел – один из рьяных сторонников Зеленского. Андрей Бабиш пытается дистанцироваться от решительно прокиевской позиции предыдущего правительства. Поэтому вполне допустимо, что Бабиш не хочет, чтобы Павел на саммите НАТО от имени Чехии гнул другую линию.

О провале отчаянных усилий Европы перетащить на свою прокиевскую сторону США говорится в статье The American Conservative. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была, утверждает автор статьи, главной силой, которую использовали европейцы, чтобы заставить Трампа «поддержать провальную для Европы войну на Украине». Словесная перепалка Мелони и Трампа последних дней свидетельствует, что ничего из этого не вышло.

Европе приходится самостоятельно эскалировать войну на Украине, отмечает The American Conservative и предупреждает об опасности этого. Вплоть до того, что в ответ на атаки украинских БПЛА по России российские военные, чтобы устранить эту угрозу, «выпустят несколько гиперзвуковых ракет «Орешник» по ключевым целям в Европе». «Обезглавленное (после самоустранения США – Ред.) НАТО, - пишет издание, - отчаянно и опасно размахивает руками и ногами в Европе».

Сегодня, выступая на «Примаковских чтениях», глава МИД России Сергей Лавров назвал «скорее, попыткой выдать желаемое за действительное» сообщения украинских СМИ о том, что Трамп сказал Зеленскому «действовать более смело» в отношении России.

Так что рассчитывать на переговоры с европейцами – перспектива хлипкая. Договариваться все-таки придется с американцами. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вчера сообщил, что контакты между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио будут продолжены.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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