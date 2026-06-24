Госдума приняла закон об обеспечении бензином и дизелем, а также поддержке НПЗ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в России продолжает оставаться на повестке дня. Накануне Госдума приняла важные поправки сразу во втором и третьем чтениях. Речь идет о поправках к Налоговому кодексу, которые призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка России бензином. Документ опубликован на сайте Государственной Думы.

О том, что происходит с бензином в России на сегодня, 24 июня 2026 года, читайте на сайте KP.RU.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СИТУАЦИИ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ: ПОПРАВКИ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТОПЛИВА

Изначально документ затрагивал исключительно определения перечня документов, которые подтверждают правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%. Но в рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок. Они касаются обеспечения внутреннего рынка России моторным топливом и поддержки НПЗ из-за атак украинских беспилотников.

Что изменится в ситуации с топливом в России после принятия поправок:

- Правительство сможет определять виды топлива, допускаемые к обороту на внутреннем рынке в России;

- производители смогут смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового автомобильного топлива (с учетом 3-месячного срока на сборы документов, подтверждающих производство при помощи прямогонного бензина);

- появится вычет акциза при реализации топлива, произведенного при помощи прямогонного бензина (кроме случаев, когда покупатель возвращает купленное топливо);

- станет доступна возможность получения демпфера (компенсация части стоимости от государства для покрытия издержек) в случаях, когда бензин производится путем смешения и при импорте топлива (при импорте демпфер будет 0,9, а при смешении - 0,68);

Нормы по дополнительному обеспечению топливом внутреннего рынка начнут действовать с 1 июня 2026 года. Нормы по модернизации нефтеперерабатывающих заводов - с 1 января 2026 года. Остальные изменения закона вступят в силу после официального опубликования, за исключением норм с иным сроком.

Статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что федеральный бюджет страны останется сбалансированным после принятия новых мер поддержки топливного рынка.

«Я думаю, что все будет сбалансировано», — сказал Сазонов в кулуарах Госдумы.

ЧТО С БЕНЗИНОМ И ЦЕНАМИ НА ТОПЛИВО В РОССИИ: КОММЕНТАРИИ ВЛАСТЕЙ

Напомним, что российские власти принимают все возможные меры для обеспечения Крыма и других регионов топливом после атак ВСУ, о чем сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правительство обсуждает с нефтяными компаниями цены на топливо.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация на передовой ухудшается для ВСУ, и так как Киев не способен переломить ход боевых действий из-за нехватки ресурсов - он пытается «заморозить» конфликт и наносит удары по гражданским объектам, пытаясь снизить уровень жизни и вызвать недовольство россиян. Минобороны и правительству России поручено минимизировать последствия ударов и разработать меры для стабилизации ситуации.