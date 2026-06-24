Карьера Юры Борисова в Голливуде застопорилась: фильм «Искусственный» почти готов, но оказался никому не нужен

Актер Юра Борисов Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

У фильма «Искусственный» режиссера Луки Гуданьино («Назови меня своим именем» 18+, «Претенденты» 18+, «Большой всплеск» 18+) большие проблемы. Это должно было быть биографическое драмеди про Сэма Альтмана, генерального директора и сооснователя компании Open AI, лидирующей сегодня на рынке искусственного интеллекта (одна из ее разработок вам хорошо известна — это Chat GPT). В 2023 году акционеры уволили Альтмана из его собственной компании, но уже через несколько дней приняли обратно. Фильм должен был выйти в 2026 году, в главной роли — Эндрю Гарфилд. Наш Юра Борисов сыграл Илью Суцкевера — соратника Альтмана, канадского-израильского ученого в сфере ИИ с русскими корнями.

На днях компания Amazon MGM Studios объявила, что... не сможет выпустить фильм. В пресс-релизе указано, что Amazon вообще-то восхищена талантом Гуаданьино и всегда была рада с ним сотрудничать, но «...будет лучше, если его выпустит другая студия». Мол, поможем картине найти новый дом.

В чем же дело? Фильм плохой? В том-то и дело, что нет. Гуаданьино — это мировой бренд, он номинировался на «Оскар», тема нового фильма, как говорится, хайповая. Да и бюджет весьма скромный — всего-то $40 млн. Просто оказалось, что в картине Сэм Альтман выглядит, мягко говоря, малосимпатичным парнем. И надо же было такому случиться — его Open AI как раз собралась инвестировать в Amazon $50 млрд. Согласитесь, неудобненько вышло: человек собрался платить, а тут ему такой киноподарочек.

Увы, с новым домом для «Искусственного» пока не выходит. От заведомо успешного фильма стали отказываться одна студия за другой - Netflix, A24, Focus… Причина та же: слишком они зависят если не от Open AI напрямую, так от афиллированных с ней компаний. ИИ-технологии прочно обосновались в кино, и очень часто все завязано на технологиях от господина Альтмана.

В общем, велик шанс, что связываться с фильмом Гуаданьино не захочет вообще никто. И тогда повторить успех «Аноры» 18+, после чего им заинтересовались голливудские продюсеры, у Юры Борисова не получится.

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