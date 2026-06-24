Дерматологи раскрыли правду о мочалках: привычка мыться ими может навредить коже

Большинство дерматологов предпочтут мыться руками, а не мочалкой. Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

Мочалки и губки для мытья тела красуются в каждой ванной. Ну как представить себе поход в душ без них? Разве добьешься настоящей чистоты? Мочалка – это символ базового ухода за телом. Однако американские дерматологи утверждают обратное: губки и вихотки (так в некоторых регионах называют мочалки) могут навредить! Шокирующее заявление опубликовано в HuffPost.

Обычно мы используем мочалку дома в ванной, в отелях, спортзалах, потому что с ее помощью можно более эффективно очистить кожу от пота, пыли, следов ороговевших клеток. Особенно летом, в жару. И нам кажется, что это естественно и правильно, а как иначе?

- Я думаю, что большинство дерматологов предпочтут мыться руками, а не, скажем, мочалкой. И посоветуют так делать всем своим пациентам, - заявила дерматолог Лорен Талья из региональной медицинской группы Northwestern Medicine в Иллинойсе. Доктор Кэти Лайнам, доцент кафедры дерматологии Медицинского университета Южной Каролины, согласилась с тем, что использование губок и мочалок может быть нежелательным для некоторых людей.

В принципе, мочалкой в душе пользоваться не запрещено, но нужно обратить внимание на некоторые моменты:

- Людям с чувствительной кожей полезно просто мыть тело руками с моющими средством, это более щадящий способ, — отметила Лайнам. То самое отшелушивание, к которому мы стремимся с помощью мочалок, может нарушать кожный барьер, который препятствует проникновению в организм патогенов и грязи.

- В обычное время храните губку и мочалку в сухом месте, чтобы она просыхала и внутри не заводилась плесень.

- Людям с высыпаниями, угревой сыпью, фурункулами не советуют применять вихотки при гигиенических процедурах.

Дерматологи советуют перед походом в душ вымыть руки, чтобы бактерии и инфекцию с них не развозить по телу.

В заключении, Лорен Талья призналась, что губка для тела может быть полезна, хотя и не всем: «Она обеспечивает мягкое отшелушивание, тем самым помогает избавиться от накопившихся отмерших клеток кожи». Но, чтобы сохранить здоровье, мыть или простирывать губки и мочалки необходимо хотя бы раз в неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первое УЗИ при беременности в 2026 году

Правда ли, что лекарства в уколах «щадят» желудок, и когда нужен тест на чувствительность к антибиотикам - клинический фармаколог разобрала популярные мифы

Ночной «зажор»: почему холодильник не отпускает нас ночью после тяжелого дня