Билл Гейтс в начале июня шесть часов объяснялся перед комитетом по надзору Палаты представителей США по поводу своих связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Фото: REUTERS.

Основатель Microsoft и фигурант многочисленных конспирологических теорий Билл Гейтс в начале июня шесть часов объяснялся перед комитетом по надзору Палаты представителей США по поводу своих связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Слушания были закрытыми, но сейчас конгрессмены решили опубликовать протокол этой пикантной беседы.

Самое для нас интересное: 70-летний миллиардер раскрыл имена своих возлюбленных-россиянок, с которыми, по его словам, изменял жене Мелинде. Имя одной из них, Милы Антоновой, уже было известно публике. Имя второй прозвучало впервые.

ОБЕЩАЛ СОБРАТЬ МИЛЛИАРДЫ

Насчет Эпштейна и его преступлений Билл ожидаемо отбояривался: мол, ничего нехорошего не видел, ни с какими совсем юными девушками Джеффри его не знакомил, на его пресловутом частном «острове разврата» магнат не бывал.

Но! Общаться с финансистом Гейтс начал в 2011 году. К тому времени Эпштейн успел посидеть в тюрьме за вовлечение несовершеннолетней в проституцию.

Конгрессменам миллиардер объяснил это тем, что Эпштейн утверждал: для благотворительного фонда Гейтса, для здравоохранения по всему миру он «может собрать миллиарды долларов». Ну а сутенерство… Пытаясь представить себя наивным дурачком, Билл оправдался: «Я не до конца понимал масштабы совершенных им преступлений».

Фото Гейтса с русской девушкой из файлов Эпштейна. Фото: REUTERS.

СЛЕЗЫ НА ГЛАЗАХ

Основатель Microsoft, мягко говоря, лукавил, когда пытался назвать отношения с Джеффри чисто деловыми.

С финансистом миллиардера познакомил его многолетний советник по науке, иммунолог из Гарварда Борис Николич. Одновременно он был информатором и конфидентом Эпштейна. Отношения сложились столь близкие, что Эпштейн вставил Николича в завещание. Советник сливал «другу» все, что знал о Гейтсе.

В рассекреченных Минюстом США файлах Эпштейна есть письмо, который тот оправил самому себе (мейлами на собственный адрес финансист пользовался как дневником).

«В довершение всех бед, ты со слезами на глазах умолял меня удалить электронные письма, касающиеся твоего венерического заболевания, твоей просьбы предоставить тебе антибиотики, чтобы ты мог тайно дать их Мелинде», - писал финансист о Гейтсе.

Из контекста других подобных писем следовало: Гейтс попал в щекотливую ситуацию из-за связей с русским девушками. И крутил романы с замужними.

В 2010 году на турнире по бриджу Билл познакомился с 20-летней россиянкой Милой Антоновой и завел с ней интрижку. Прознав о романе, впоследствии Эпштейн стал шантажировать Гейтса. Но шантаж не удался, миллиардер к тому времени сам признался жене в измене.

Билл Гейтс и Мила Антонова Фото: социальные сети.

КТО ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА?

И об Антоновой, и о других своих пассиях Биллу пришлось отчитываться перед конгрессменами.

- Кто вторая женщина? - прозвучал вопрос.

- Ее зовут Карима Нигматулина.

- Карима была учёным-ядерщиком?

- Верно. Она работала над моделированием заболеваний и исследовании ядерного деления.

Гейтс сообщил, что Нигматулина трудилась в компании TerraPower, куда он инвестировал крупную сумму.

Если следы уроженки Тольятти Милы Антоновой теряются где-то в США, то работавшая к команде Гейтса Карима Нигматулина - на виду. Она - дочь академика, главы глава Института океанологии имени Ширшова Роберта Нигматулина.

В апреле на Московском экономическом форуме он обрушился с критикой на экономическую систему России. Воюющей, напомним, России, которая живет в условиях санкций. Демарш академика тогда заставил вспомнить о его связях с Западом (он долгие годы преподавал в Америке, Британии и Франции) и о том, что его дети учились в США. Карима получала там образование с 9 лет. Она изучала математику, окончила Принстон, защитилась в Массачусетском технологическом институте, стала американской гражданкой.

Нигматулина стала участвовать в связанных с Гейтсом проектах. Например, математически моделировала распространение не просто заболеваний - пандемий. В 2020 году она комментировала ситуацию с ковидом: «Очень важно, чтобы люди минимизировали количество своих контактов, уходили на самоизоляцию».

Также россиянка успела поработать и в Лос-Аламосской лаборатории, центре ядерных исследований.

Вернувшись в 2012 году в Россию (Нигматулина объяснила это настоянием отца), Карима занялась проектами в градостроительстве, преподавала в МФТИ и стала профессором РАН.

В 2016 году она вышла замуж за предпринимателя Павла Машицкого и возглавила инвестиционно-промышленную группу «Ви Холдинг».

Карима Нигматулина. Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

МЕЛИНДУ ПРОРВАЛО

Мы нашли упоминание о выступлении Билла Гейтса в Массачусетском технологическом институте 2011 года. Миллиардер сказал: он гордится тем, что в его команде работает выпускница MIT, которая его восхищает своей приверженностью науке. Билл имел в виду Кариму.

Как мы теперь знаем, восхищение переросло в нечто большее...

Весной 2021 года супруги Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака. Тогда ходили разные версии, но затем стало понятно, что чаша терпения Мелинды переполнилась.

Билл Гейтс с женой Мелиндой. Фото: Nancy Kaszerman/ Keystone Press Agency/Global Look Press

В этом феврале, после публикации новых файлов Эпштейна, Мелинду прорвало: она дала интервью, заявив, что ее бывшего мужа окружала грязь и он должен ответить за содеянное.

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