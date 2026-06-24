Отказываются от парадной обуви и рады носкам с пожеланиями: чего хотят выпускники и сколько стоит собрать их на бал

Расходы на платье и белую рубашку для выпускного за год выросли на 5% Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Платье для школьного выпускного в этом году в среднем обошлось в 8904 рубля, на 5% дороже, чем годом раньше. Парадный прикид для юноши чуть менее накладен — 6721 рубль за костюм (на 2% меньше, чем в прошлом году) и 913 рублей за белую рубашку (на 5% больше прошлогоднего). Об этом KP.RU рассказали в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Как отмечают аналитики, выпускники все чаще отказываются от дорогой праздничной одежды и обуви, предпочитая ей просто комфортную. Потому спрос на новые ботинки и туфельки под школьные выпускные год от году снижается (даешь обычные кроссовки!). А рекордсмен этого года по падению числа покупок — костюм (минус 8% к прошлому году). Девушки более консервативны — спрос на готовые платья в сравнении с прошлым маем-июнем упал всего на 2%. С одеждой, однако, не все однозначно, поскольку выпускники (а точнее, видимо, их родители) стали чаще обращаться за пошивом нарядов на заказ. Средний чек на услуги ателье хоть и увеличился на 9% к прошлому году, но все же остается в два с лишним раза ниже расходов на готовую парадную одежду.

Как отмечают аналитики, выпускники все чаще отказываются от дорогой праздничной одежды и обуви, предпочитая ей просто комфортную. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- В целом, рост средних трат на выпускной отстаёт от инфляции, а по ряду категорий расходы даже снизились относительно прошлого года. Прежде всего это связано с расширением линейки бюджетных товаров, которые активно продаются через интернет-площадки, - комментируют в «Чек Индекс».

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries & Russ подтвердили KP.RU: в мае продажи платьев, костюмов, а также подарочных наборов с «выпускной» тематикой на маркетплейсе увеличились на 13% (в деньгах) к тому же месяцу прошлого года. Хитом стали подарочные кружки и носки «Выпускник 2026» со всякими смешными надписями и рисунками (типа «Выжил в школе», «Отсидел 11 лет» или, например, симпатичным птенчиком с лентой «Выпускник» и подписью: «Что делать дальше-то?» или просто пожеланиями успеха). «Выпускных» кружек, если считать в штуках, закуплено на 1200% больше прошлогоднего, носков — на 150%.

Продажи лент выпускников выросли на 42% в сравнении с 2025 годом, колокольчиков — на 35%. А вот традиционные белые банты — напоминание о советской школе - выпускниц, похоже, привлекают все меньше: на последний звонок — еще куда ни шло, но не на выпускной. Продажи бантов немного увеличились непосредственно перед последним звонком, но в целом к маю-июню прошлого года почти не выросли. Уменьшилось, как утверждают в WB, и желание девушек выглядеть «альтернативно». Например, сократились продажи цветных колготок.

- Зато мы уже несколько лет подряд наблюдаем резкий всплеск спроса в мае-июне на накладные ресницы - их оборот в период выпускных балов удваивается, - рассказали в пресс-службе Wildberries & Russ.

Кстати, по данным «Чек Индекса», спрос на услуги салонов красоты и парикмахерские в период перед выпускными в этом году вырос на 4% к прошлогодним показателям. Это одна из немногих статей «выпускных» расходов, где за год увеличился и средний чек, и желание этими услугами воспользоваться.

ИТОГО*:

ТРАТЫ НА ВЫПУСКНИЦУ (два платья, на пошив и готовое, - на вручение диплома и на фуршет, туфли, услуги салона красоты) 15 999 +5%

ТРАТЫ НА ВЫПУСКНИКА (костюм, рубашка, ботинки/туфли, парикмахерская) 11 339 -0,5%

*без учета затрат на фуршет и развлекательную программу — как показывает родительский опыт, это еще, как минимум, примерно столько же

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