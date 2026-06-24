Крымчане действуют вопреки тому, чего от них так ждала украинская пропаганда. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На часах еще нет четырех утра. Почему-то не спится. Беру в руки телефон и вижу, что так же не спится моей подруге, живущей рядом с Севастополем, Янке.

- Лунатик, ты уже не спишь или еще? - интересуюсь.

- Еще. Украина кошмарит наши электростанции. Свет погас полчаса назад. Отложила телефон с новостями, открыла окошко. А там рассвет, птицы поют, прямо трелями заливаются. Знаешь, прям отпустило. Абсолютное ощущение, что мы выстоим. Главное — остаться людьми, - говорит уверенно Янка.

«РЕШИЛИ НЕ КИСЛОЖОПИТЬ»

А я понимаю, что вот он простой рецепт, который когда-то помог выстоять родному для меня Донбассу, да и сейчас помогает. Во-первых, отложить телефон и вынырнуть из безумной пучины новостей и обсуждений. А во-вторых, заняться тем, чем можешь конкретно сейчас: окна вымыть, хлеб испечь, старикам соседским воды принести, да хоть бездомную собаку накормить. От таких простых дел появляются уверенность и спокойствие.

А через час свет у моей подруги появился.

- У нас особый народ. Связь прервалась, так люди находят как через знакомых сообщить родным, что с ними все в порядке. Вообще я такой взаимовыручки давно не помню. Откликаются даже незнакомые люди. Те, у кого газ, приглашают к себе готовить кушать тех, у кого электроплиты. Если человек едет в магазин, он обязательно обойдет соседей, соберет списки, чтобы заодно им привезти продукты, - рассказывает Янка.

Крымчане не унывают, относятся к трудностям с юмором и помогают друг другу

Крымчане и впрямь действуют вопреки тому, чего от них так ждала украинская пропаганда. Молодые люди публикуют ролики в сети, где делятся бензином, рекламируют услуги друг друга, развозят бесплатную пиццу в очередях на заправках, предлагают лимонад тем, кто прошел за день 10 тысяч шагов, а коучи открывают секреты спокойствия и самообладания.

- Мы решили не кисложопить, а объединяться! Когда мы так поступаем, где-то грустит один хохол, - заявляют симпатичные парни и девушки (имея ввиду под «хохлами», конечно, не соседний народ, а «профессиональных украинцев» - националистов).

Крымчане даже песню сочинили про дефицит бензина и преимущества самокатов. А я думаю, что Украина прогадала. Они ставку делали на страх и свое знаменитое «моя хата с краю». И оно, возможно, сработало бы где-нибудь на Украине, где люди во время воздушной тревоги устраивали драки за место в метро. Вот только в Крыму-то живут по-русски.

Севастопольцы раздают бесплатную пиццу тем, кто застрял в длинной очереди на заправке Фото: Кадр видео.

ПАЛУНДРА В СЕТЯХ

Безопасность людей сейчас в Крыму на первом месте. Именно поэтому власти решили временно, до 1 сентября, не принимать организованные детские группы и лагеря. Это превентивная мера заботы, чтобы не рисковать. Зато отели и гостевые дома работают, сейчас они предлагают очень приятные цены на отдых. Массовые шумные мероприятия отменили, но для спокойного семейного отдыха все открыто.

- Живу здесь, в Судаке, вижу все своими глазами каждый день и хочу поделиться с вами реальной, объективной картиной на сегодня. Полуостров живет и работает в штатном режиме повышенной готовности. Да, из-за недавних повреждений энергетических объектов по Крыму ввели контролируемые веерные отключения электричества. Но паниковать не стоит: ограничения длятся в среднем до трех часов в сутки, энергосистему активно восстанавливают, а социальные объекты (больницы, связь) работают бесперебойно. С водой в Судаке никаких проблем, подача идет стабильно, - рассказывает загорелый блогер из Крыма Александр Михайленко.

Саша говорит, что на Южном берегу Крыма сохраняется курортная атмосфера. Тихо, спокойно и солнечно. Паники нет вообще. Местные жители занимаются своими делами, набережная Судака живет своей привычной летней жизнью, Кипарисовая аллея работает, кафе и столовые открыты.

- Людей в городе меньше, чем в прошлые годы в конце июня, «дикого» наплыва не наблюдается. С одной стороны, для отдыхающих это плюс: свободные пляжи, нет толкотни. С другой - часть бронирований отелей на июнь отменилась из-за тревожных новостей, - добавляет блогер.

Крымчане помогают тем, кто стоит в очереди за бензином с маленькими детьми Фото: Кадр видео.

ВОЗБУДИЛИСЬ «ДОЧЕРИ ОФИЦЕРОВ»

Кажется от этого информационного фона беды больше, чем от реальных проблем с тем же бензином. Глава Крыма сообщил, что с 21 июня на АЗС полуострова прекращена продажа топлива. Оно будет отпускаться только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.

И тут же Украина сочинила серию фейков о «возмущенных крымчанах», которые якобы не могут выехать на материк. Уже забылись «дочери офицеров» с их фирменным «не так все однозначно» в 2014 году. Появились новые - «королевы бензолонок».

Вот некая картавая дама ведет «репортаж» якобы из Сак, возмущаясь поведением крымских властей. Всмотрелись. О, так это же старая знакомая «бабуся Свитуся» - киевская блогерша, выступавшая «жительницей Суджи» во время вторжения Украины в Курскую область. Переквалифицировалась в «крымчанку», значит. А что там за ее спиной? Машины на украинских номерах? Нуу, в Крыму-то таких давно нет. Тщательней надо фейки сочинять, гражданка Свитуся.

Массово создаются поддельные аккаунты и чиновников Крыма, где на впечатлительных людей обрушивают лавину лжи: «продукты в Крыму кончаются», «вводится режим ЧС», «с полуострова эвакуируют госслужащих», «ВСУ планируют десант»...

- Я тебе так скажу, после 2014 года ждунов возвращения Украины в Крыму практически не осталось. А если и есть, то это не то количество, чтобы говорить о них серьезно. Люди хотят жить в русском Крыму. Если надо, тут все встанут, и стар, и млад. А паника скорее не у жителей Крыма, а у тех, кто читает о нас в сомнительных источниках. Фильтруйте абсолютно все! Не помогайте разгонять панику, так вы играете на поле врага, - говорит моя подруга Янка.

А я понимаю, что происходящее в Крыму — укусы надоедливых слепней, в сравнении с тем, что Украина прямо сейчас от наших бойцов получает по лицу, теряя территории и тысячи военных в Донбассе. Но это же не так эмоционально захватывающе, как визги украинских блогеров в стиле «95-го квартала» Зеленского с его фейками. А мой донбасский опыт подсказывает: нельзя терять голову, особенно когда враги так от тебя этого ждут. Сколько было у нас блокад, «минсков» с их односторонними перемириями, но перелом всегда был в пользу России. Даже если изначально казалось наоборот.

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