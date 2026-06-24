Грозит ли России эпидемия мелиоидоза и что значит случай Эболы во Франции: отвечает Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поговорил с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым.

- Геннадий Григорьевич, экзотические заболевания снова атакуют жителей европейских широт. Эбола, страшная африканская лихорадка, добралась аж до Франции. Первый случай обнаружили у врача, который вернулся из ДР Конго.

- Насколько известно, заболевший врач был там с гуманитарной миссией. Я думаю, прежде всего надо выразить благодарность тем докторам, кто борется на африканском континенте с опасными болезнями за жизнь и здоровье людей, самоотверженно отдает себя служению профессии, - цитирует Онищенко KP.RU.

Знаешь, во всех вспышках, где была Эбола, самый высокий уровень летальности был, к сожалению, среди медицинских работников.

Пожелаем этому мужественному человеку выздороветь, победить тяжелый недуг.

- А болезнь излечима?

- Да, хотя летальность Эболы очень высокая – до 50 процентов, все-таки половина заболевших вылечиваются. Кстати, многое в исходе зависит от того, как скоро была оказана помощь пациенту, а в данном случае болезнь захватили вовремя.

Но то, что врач вынес инфекцию из зоны поражения само по себе тревожно. Я воздерживаюсь от каких-либо категорических суждений, но все же сам факт говорит о недостатке мер по предохранению персонала гуманитарной миссии от заражения, которые там принимаются. То есть людей вывезли, не проведя должным образом диагностику их состояния.

Для Франции, скорее всего, это ничем не грозит, заболевшего госпитализируют со всеми предосторожностями, исключат контакты и пролечат.

- А для нас?

- Тем более. У нас ведь нет заболевших.

- Зато вот сообщили, что в России выявили случай другой тропической болезни – мелиоидоза. Привезла туристка из Таиланда. Тоже ведь опасное заболевание?

- В общем-то, конечно, опасное заболевание, оно даже входит в перечень инфекций, которые могут быть использованы для террористического применения в качестве биологического оружия. Но это если рассматривать инфекцию с точки зрения ее эпидемической опасности, возможности широкого распространения.

Заболевание, конечно, опасное, тяжелое, но я с большой степенью уверенности говорю, что пострадавшая будет спасена, поскольку диагноз установлен, пациентка находится в медицинском стационаре.

Никакой эпидемиологической угрозы для страны случай не представляет, поскольку возможность передачи инфекции от больной к другим людям заблокирована.

- Но женщина, получается, контактировала с другими людьми, например, с пассажирами самолета, на котором летела домой.

- В этот момент пациентка была в продромальном состоянии, то есть еще без симптомов – если бы она уже болела, то вряд ли могла бы сесть в самолет.

Тем не менее, конечно, надо понаблюдать за попутчиками и обслуживающим персоналом лайнера, чтобы исключить другие случаи заболевания.

Кстати, я бы посоветовал нашим туристам посерьезнее отнестись к вопросам личной гигиены и профилактических мер, если решились на путешествие в южные страны. Надо обязательно сделать необходимые прививки и быть как можно более аккуратными, посещая всякие экзотические аттракционы. А то ведь за свои деньги в «довесок» к разным удовольствиям можно получить весьма неприятный «подарок» в виде какого-нибудь экзотического недуга.