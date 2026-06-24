Командиры ВСУ пустили семь боевых группы по минным полям Фото: REUTERS.

KP.RU продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 25 июня:

1. Новости с фронта: освобождено Иволжанское

2. Командиры гонят боевиков через минные поля

3. В Штатах увидели откат украинской армии

4. Два полигона «а ля Украина» создают в США

5. Немецкие инвалиды поделятся деньгами с киевским режимом

6. Британцы поставят уран Киеву под контролем МАГАТЭ?

7. Запорожская АЭС защищена от атак с правобережья

8. Киев получил миллиарды из российских активов

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 25 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» освободили Иволжанское в Сумской области. Противник потерял 215 боевиков и пять автомобилей. Сожжены артиллерийское орудие и зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США.

Подразделения «Запада» вывели из строя более 210 бойцов. Подбиты два бронеавтомобиля и 15 пикапов.

Группировка войск «Юг» выбила из рядов ВСУ 205 человек и две бронемашины «Казак». Утилизированы 18 автомобилей и станция РЭБ.

«Восточные» уничтожили более 300 националистов.

На счету «Центра» - 465 военнослужащих, бронемашина и восемь автомобилей.

«Днепр» упокоил до 50 боевиков. В утиль отправлены пусковая установка РСЗО HIMARS и три станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили 14 управляемых авиабомб и 584 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 25 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Командиры ВСУ пустили семь боевых группы по минным полям

Вновь отличилось командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Отцы-командиры отправили через участки, нашпигованные минами, семь боевых групп. Это произошло в Сумском районе. Так выглядела попытка зацепиться за окраины Иволжанского. Причем офицеры отправили своих бойцов «на убой» через заминированные самими же украинскими военными участки, но без карт установленных мин. Те немногие, кому удалось добраться до поселка, не смогли расслабиться – там их ждал российский суровый солдат. Но плен лучше мины…

Силы ПВО сбили 584 дрона Фото: REUTERS.

В Штатах увидели, что ситуация на Украине плачевна

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, проанализировав данные из разных источников, сделал вывод: для России сложилась благоприятная ситуация на Украине. И в Европе. В эфире Ютуб-канала профессора Гленна Дизена он заявил:

«У Москвы все под контролем на Украине. Ей не нужно предпринимать ничего радикального». Имея ввиду и ситуацию на фронте, и в глубоком украинском тылу.

По его словам, коррупция на Украине усугубляет и без того сложное положение страны. И предположил, что немалая часть из 90 млрд, долларов, выделенные Киеву Евросоюзом, с высокой вероятностью отправится в карманы «печально известных своей коррупцией украинских руководителей». Ну, свечку то никто не держал…

Два полигона имитирующих Украину создают в США

Дэниел Дрисколл, министр армии США, поведал, что Пентагон организует в Штатах как минимум два полигона, где имитируют условия украинского конфликта. Даже условия радиоэлектронной борьбы. Телеканал CBS приводит слова министра: «В ближайшие четыре–шесть недель армия создаст минимум два внутренних полигона, которые будут имитировать реалистичные условия на полях сражений на Украине». Он добавил: «Мы можем создать условия радиоэлектронной борьбы и воспроизвести среду активного противодействия. А производители БПЛА и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом». То есть, самой незалежноцй как полигона вам уже недостаточно?

Дэн Дрисколл. Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

В бундестаге требуют отдавать деньги инвалидам, а не Киеву

Маркус-Корнел Фронмайер, депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» подверг критике новую инициативу канцлера Мерца. Тот предложил сократить поддержку людей с инвалидностью, утверждая, что тут немалый потенциал для экономии бюджетных средств, которые нужны восточнее. Фронмайер заявил, что цена, которую глава ФРГ готов платить ради помощи Киеву, чрезмерно высока. Он также поставил под сомнение приоритеты руководителя правительства, отметив, что тот, по его мнению, предпочитает сокращать финансирование граждан с инвалидностью вместо уменьшения расходов на поддержку Украины. Ну, это же фантомные боли.

Готовы ли британцы давать Киеву уран под контролем?

Официальный представитель МИД России Мария Захароова высказала предложение, что уран для АЭС, который Лондон готов передавать Киеву, надо поставить под гарантии Международного агентства по атомной энергии. Ее слова приводят РИА Новости: «Упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ». А эти гарантии – это систпема инспекций и проверок использования ядерных материалов в мирных целях. Ранее в канцелярии премьера Кира Стармера (который стоит с вещами на выход) сообщали, что Британия намерена в течение следующих двух лет обеспечивать топливом АЭС Украины. Речь о продлении предыдущего двухлетнего соглашения о снабжении незалежной ядерным топливом. Теперь британская компания Urenco поставит обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии «Энерогоатом» на 210 млн фунтов стерлингов ($280 млн). Откат какой будет – стержнями урановыми?

Захарова: уран для АЭС Украины должен поставляться под гарантиями МАГАТЭ. Фото: МИД РФ

ЗАЭС защищена от атак ВСУ с правого берега

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от попыток украинских войск форсировать Днепр. Он предположил, что если просто легкую пехоту перебросят через реку, то «положат» ее на берегу. И такие самоубийственные попытки могут быть предприняты режимом лишь в целях привлечения внимания. А сколько при этом погибнет бойцов ВСУ – Киев не волнует. Впрочем, как и всегда.

Страны «G-7» выдали Киеву 45 млрд «российских» денег

Минфин Украины признал: Киев получил от стран «Большой семерки» кредиты более чем на 45 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Это данные на конец мая. Чуть менее 38 миллиардов долларов были переданы Киеву в 2025 году. 6,6 миллиарда — в 2026 году. Да еще в 2024-м Штаты выдали Киеву кредиты на один миллиард долларов. Сейчас руководство Евросоюза призывает боссов «Большой семерки» быстрее выдать деньги по кредиту на 50 миллиардов долларов, одобрен еще пару лет назад. Так приятно тратить чужие деньги, да, шаромыжники?

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