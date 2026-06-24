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Звезды24 июня 2026 20:05

Печальные новости о Михаиле Ефремове: вот что случилось

Михаил Ефремов после развода с пятой женой остался без денег и квартиры
Ольга ЛИБГАРДТ
Михаил Ефремов вынужден ютиться в съемном жилье

Михаил Ефремов вынужден ютиться в съемном жилье

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Ефремов на старости вынужден ютиться в съемной квартире на Патриарших прудах. Актер после развода с пятой женой Софьей Кругликовой отказался переехать к молодой к любовнице Дарье Белоусовой.

Михаил Ефремов вынужден снимать жилье. Квартиру в Плотниковом переулке он оставил пятой жене Софье Кругликовой и трем общим детям. "Дом с писателями" был построен в 1907 году. В квартире общей площадью 148,5 кв м - шесть комнат, две ванные, балкон.

К молодой любовнице Дарье Белоусовой, которая навещала его в колонии, он переезжать отказался, передает сайт mk.ru. Купить новое жилье пока не может из-за небольших заработков. В кино артист все еще не снимается, а в театре о больших гонорарах говорить не стоит.

Cейчас актеру помогает старший сын Никита. Он снял для отца квартиру на Патриарших прудах.

Актер после развода оставил шестикомнатную квартиру пятой жене Софье Кругликовой

Актер после развода оставил шестикомнатную квартиру пятой жене Софье Кругликовой

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почему Михаил Олегович вынужден ютиться в съемных апартаментах, не сообщается. Ведь у него есть квартира в центре Москвы, оставшаяся от отца. В ней жила четвертая жена Ксения Качалина. Полтора года назад она умерла.

Кроме того, у него было еще одно жилье в столице. Речь о пятикомнатном жилье площадью 123 кв м на улице Тверская. "Но кто его знает, как он им распорядился за годы, пока отсутствовал в Москве", - поведали в окружении знаменитости.