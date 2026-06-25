FPV-дроны Ивановских десантников сбивают за сутки более десятка вражеских дронов

Подразделения беспилотных систем группировки войск «Днепр» круглосуточно наносят удары по командным и разведывательным пунктам противника на правобережье Днепра.
«Операторы FPV-дронов и разведывательных беспилотных комплексов 49-й армии целенаправленно уничтожают пункты временной дислокации личного состава ВСУ, а также стартовые и координационные центры беспилотников. Это значительно ослабляет разведывательные возможности украинских войск и нарушает управление их тактическими подразделениями», - комментируют кадры в Минобороны России.
На кадрах можно увидеть, что удары направлены на предотвращение любой ротации противника на правом берегу. Украинские боевики пытаются перемещаться очень быстро, переодеваются в гражданскую одежду, но их все равно выявляют и уничтожают.
Такая боевая работа приводит к подрыву наступательного и оборонительного потенциала ВСУ.
Тем временем, расчёты зенитных FPV-дронов-перехватчиков Ивановских десантников ежедневно сбивают за сутки более десятка разведывательных беспилотников самолетного типа над Запорожской областью.
Они успешно ликвидируют вражеские БПЛА типа «Фурия» и «Лелека-100».
Благодаря профессионализму и отличной подготовке, операторы берут цели на сопровождение и уничтожают их точным воздушным тараном.
«Роль операторов БПЛА в современной тактике ведения боя является ключевой. Они ведут не только перехват вражеских дронов, но и дальнюю разведку с передачей координат для огневого поражения», - отмечают в военном ведомстве.
Расчеты FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ, а корректировка их маршрутов и действий проводится по карте. Получаемая в реальном времени информация обеспечивает продвижение штурмовых подразделений и повышает точность артиллерийского огня.
Слаженные действия и высокая боевая выучка Ивановского гвардейского соединения ВДВ вносят значительный вклад в выполнение задач в зоне спецоперации.