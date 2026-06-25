ЕС исключил финансирование дронов из первого транша принятого для Украины кредита. Фото: REUTERS.

Известный в Европе и очень информированный о делах Евросоюза медиа-ресурс Euractiv сообщил, что ЕС исключил финансирование дронов из первого транша принятого для Украины кредита.

По данным Euractiv, из первого транша в рамках пакета поддержки Украины на 90 млрд евро Киеву решено не выделять 5,9 млрд евро на производство/закупку беспилотников. Украинские ресурсы тут же написали, что вместо этого, мол, ЕС решил помочь Зеленскому 3,2 миллиардами евро на прямую бюджетную помощь.

Новость для украинского «просроченного» главаря бандеровской хунты в Киеве, безусловно, очень неприятная. Но есть нюансы, как говорилось в известном пошлом анекдоте.

Во-первых, бюджетная помощь примерно в таком объеме и так было предусмотрена при утверждении распределения кредитных средств. Могу напомнить для забывчивых – кредит в 90 млрд евро на два года делится в пропорции 30 миллиардов на прямую бюджетную поддержку и 60 миллиардов на закупку вооружений для Украины. То есть для каждого года можно просто поделить пополам эти цифры. При этом, сразу оговаривалось, что вооружения Европа будет закупать сама, а не передавать эти 60 млрд евро Киеву. Ни сразу, ни поэтапно. И второй момент – выплачивать денежное довольствие военнослужащим ВСУ из этих средств у Зеленского не получится. Кредит выписывался не для этого. Так что никаких вместо тут не прокатывает, и подстелить соломку для Зеленского явно не получится.

Есть, кстати, и во-вторых. И этот момент не менее интересен. Как сообщает Euractiv, это решение об исключении из первого транша финансирования закупки беспилотников «объясняется техническими соображениями и стремлением ЕС усилить контроль за расходованием средств». Для тех, кто не понял с первого раза, даже специально повторили в совсем уж прямой формулировке: «ЕС намерен самостоятельно закупать и поставлять беспилотники, чтобы минимизировать риски коррупции».

Переводим на совсем уж человеческий язык – союзники Зеленского из Европы не хотят оказаться в ситуации, когда, как в комедии «Операция Ы» вор Бывалый разъяснил про ситуацию на базе: «Все уже украдено до нас». Европе надо, чтобы Украина воевала, а не воровала. То есть, в ЕС прекрасно понимают, что без воровства ту не обойдется, но хотят, чтобы в Киеве не выходили за определенные рамки. Благо, и в самом Евросоюзе наверняка есть охотники попилить денежки для Украины в личных целях. Та же глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «замечательно» распорядилась и «отработала» миллиарды евро на вакцинах от Ковида. А Эммануэль Макрон жаждет направить эти средства на французский ВПК. Не надо фантазировать, будто бы Европа не даст денег на вооружения для ВСУ. Обязательно даст. Зеленскому просто сократили площадку, с которой он может поднять «нетрудовые доходы» для себя и своего окружения.

Другое дело, что таким недоверием Евросоюз очень обидел «просроченного». Но это он как-нибудь переживет.

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