Жертвами землетрясения в Венесуэле могут стать тысячи человек Фото: REUTERS.

На многострадальную Венесуэлу обрушилось новое бедствие: в 18:04 вечера 24 июня (в Москве был 1:04 ночи) началось одно из мощнейших землетрясений в истории страны.

«Потолок падает»: кадры разрушения после землетрясения в аэропорту Каракаса Очевидцы публикуют видео из аэропорта «Майкетия» в Каракасе, снятое во время сильнейшего землетрясения

Пока говорят о десятках погибших и семистах пострадавших, но, увы, понятно, что это лишь самые первые цифры - обрушилось множество зданий, в стране нарушена связь.

Землетрясение в Венесуэле 25 июня 2026 года: что известно, фото и видео

Основной удар состоял из двух мощных последовательных толчков. Вдобавок в первые два часа Геологическая служба США зафиксировала 6 сильных афтершоков в районе Каракаса, а всего в регионе было зарегистрировано более 20 афтершоков.

Эпицентры первого толчка магнитудой 7,2 и второго - магнитудой 7,6 находились на глубине в 10-20 км на северном побережье - в штате Яракуй, на расстоянии от 150 до 300 км от столицы Венесуэлы, Каракаса.

Колебания ощущались не только по всей Венесуэле, силу катаклизма почувствовали в Колумбии, на севере Бразилии, островах Аруба, Бонайре, Кюрасао и в Доминиканской Республике.

Кадры видеосъемки в момент подземных толчков в Каракасе. Фото: REUTERS.

Землетрясение в Венесуэле 25 июня: какие жертвы и разрушения, сколько погибших и пострадавших

В Каракасе рухнули десятки многоэтажных зданий и жилых домов. Жилой фонд города сильно уязвим, ведь многие дома построены из неармированной кирпичной кладки и самана.

В штате Ла-Гуайра зафиксированы масштабные разрушения на побережье - в том числе превратился в развалины 8-этажный отель Eduard в городе Макуто.

Серьезно пострадала транспортная инфраструктура: разрушены дороги, частично обрушился потолок терминала главного международного аэропорта имени Боливара. .

И.о. президента Венесуэлы, заменившая похищенного Мадуро Делси Родригес официально заявила о гибели минимум 32 человек и ранение более 700 граждан. Однако из-за плотности застройки и характера разрушений реальное число погибших может оказаться кратно выше и исчисляться тысячами.

Спасатели пытаются найти выживших в руинах рухнувших зданий. Фото: REUTERS.

Землетрясение в Венесуэле 2026 года: последние новости, сообщения очевидцев

Жители Венесуэлы описывают случившееся как фильм ужасов. Масштаб случившегося виден и на роликах, снятых очевидцами.

Ампаро Диас рассказала CNN: «Из-под земли раздался жуткий гул. Стены начали ходить ходуном, было ощущение, будто я нахожусь в воде. На кухне всё рухнуло, стена в гостиной едва держится. Я побежала на улицу, в чем была, схватила только телефон и четки.

Бывший депутат Национальной ассамблеи Уилмер Асуахе в момент толчков находился в аэропорту. Он снял видео среди падающих обломков терминала и кричал: «Всё трясется! Посмотрите, что стало с аэропортом, катастрофа, все разрушено!»

По Сети расходятся кадры матча венесуэльской футбольной лиги: когда земля начала трястись, все спортсмены и зрители сбежались в центр поля.

Улицы венесуэльских городов похожи на поле боя из-за развалин. Фабрисио Колменарес, сотрудник гуманитарной организации World Vision, сообщил NBC News: «Толчки застали меня в кинотеатре. Посреди сеанса погас свет, всё начало трястись. Это продолжалось две-три минуты — но казалось, конца этому не будет. На улицах Каракаса сейчас толпы напуганных людей, которые боятся возвращаться в дома».

Жители Каракаса наблюдают за спасательными работами Фото: REUTERS.

В Каракасе разбирают завалы и ведут спасательные работы после сокрушительного землетрясения

Землетрясение в Венесуэле: как идут спасательные работы

В стране официально введено чрезвычайное положение. Руководство спасательной военной операцией поручено главе Боливарианской национальной гвардии генералу Хуану Кинтеро.

В Каракасе полностью остановлены метро и поезда, отменены занятия в школах. Чтобы предотвратить пожары и взрывы из-за повреждения коммуникаций, правительство приказало перекрыть газ. Со связью и электричеством - перебои.

Всех врачей и медсестер страны мобилизовали и вызвали на рабочие места. Начался разбор завалов.

Президент США Дональд Трамп распорядился оказать Венесуэле помощь, отправить туда спасателей и медикаменты. Очевидно, что миссия у американцев будет не совсем типичная - предстоит оценить состояние предприятий нефтедобычи, ведь доходы от всей нефти страны полностью перешли под контроль Вашингтона.

Жители Венесуэлы описывают случившееся как фильм ужасов Фото: REUTERS.

Причины землетрясений в Венесуэле: история самых мощных подземных толчков

Страна расположена в сейсмически активной зоне - на стыке Карибской и Южно-Американской тектонических плит, поэтому периодически там происходят сильные землетрясения.

До сих пор самым мощным в истории страны считалось землетрясение 1900 года, случившееся к югу от Каракаса. Тогда происходили толчки магнитудой около 7,4. Погиб 21 человек. Из-за разрушений тысячам людей пришлось жить в палаточных лагерях.

Старшее поколение венесуэльцев помнит землетрясение 1967 года магнитудой 6,7, Из-за близости эпицентра к Каракасу город получил колоссальный ущерб, погибли более двухсот человек.

Пожилой житель столицы, который был свидетелем тех событий, сказал репортерам: нынешние толчки «превосходят прежнюю катастрофу во много раз».

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