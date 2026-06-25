Возлюбленный Дибровой ответил на заявления бывшей жены, что бросил детей в их дни рождения

Роман Товстик Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Брак Романа и Елены Товстиков официально был расторгнут несколько месяцев назад, а споры по поводу общения с детьми и разделе совместно нажитого имущества между бывшими супругами продолжаются до сих пор. Правда, как удалось выяснить KP.RU, порядок общения Товстика с наследниками судом был установлен. Также были назначены алиментные выплаты. Напомним, что у 51-летнего Романа и 41-летней Елены шестеро общих детей. Старшие дети по собственному желанию остались с папой, а младшие живут с мамой. 19-летний Андрей переехал к бабушке с дедушкой. Буквально на днях Елена обвинила бывшего мужа в том, что он бросил детей в их дни рождения. Адвокат Романа Филипп Рябченко ответил на заявления экс-супруги бизнесмена.

Суд запретил Елене Товстик выезжать из страны

По словам адвоката, Товстик поддерживает контакт с детьми и заинтересован в регулярном общении с ними. Оказалось, что проблема заключается не в его нежелании видеть наследников, а в фактических ограничениях такого общения.

«Судом установлен порядок общения Романа с детьми, однако он исполняется произвольно и не в полном объеме. В связи с его нарушением ведется исполнительное производство. В его рамках судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении Елены в праве выезда из Российской Федерации. Также документально зафиксированы случаи, когда Елена прекращала отвечать Роману и блокировала его, ограничивая доступ к детям. По имеющейся переписке такие эпизоды неоднократно происходили и происходят сразу после поступления последнего платежа в месяце. Мы не беремся публично оценивать мотивы такого поведения, хронология платежей и переписка сохранены и будут представлены суду», — сообщил KP.RU Филипп Рябченко.

Ранее сама Елена наложила запрет на выезд среднего сына, который проживает с отцом и его новой возлюбленной Полиной Дибровой.

Роман Товстик и Полина Диброва. Фото: Наталья Петракова

«Роман письменно обращался к Елене с просьбой отозвать запрет и позволить ему поехать с детьми на отдых в Турцию. Ответа не последовало. В настоящее время готовится заявление в суд об отмене данного ограничения. Поэтому обвинять Романа в том, что он якобы не берет детей в поездки, одновременно препятствуя выезду одного из них, по меньшей мере некорректно», — добавил адвокат.

Также Елена Товстик в соцсетях публично обвинила бывшего мужа в том, что он бросил детей в их дни рождения. Якобы бизнесмен пропустил день рождения старшего сына Андрея, проживающего с бабушкой и дедушкой.

«Андрею исполнилось 19 лет, и Роман его поздравил. Между отцом и сыном сохраняются теплые отношения. Андрей в этот день отдельного празднования не устраивал, поэтому утверждение, что отец якобы «бросил сына в день рождения», не соответствует действительности. Роман поздравил детей, поддерживал с ними связь и обсуждал свое отсутствие непосредственно с ними. Были переданы подарки и организовано последующее общение. Подробности личных разговоров отца с несовершеннолетними детьми мы раскроем суду», — сообщил представитель бизнесмена.

Елена требовала по три млн рублей ежемесячно

Несмотря на сложные отношения с бывшей женой, Роман полностью содержит всю семью и исполняет финансовые обязательства. Как нам удалось выяснить, Товстик оплачивает обучение детей, детский сад и другие расходы. Кроме того, Елене перечисляется по 200 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка.

«Помимо расходов на детей и алиментных платежей, Роман исполняет отдельные договорные обязательства перед Еленой: перечисляет 500 тысяч рублей ежемесячно по соглашению о ее пожизненном содержании и еще 100 тысяч рублей по другому соглашению. Только за май общая сумма банковских перечислений Елене составила 1 миллион 236 тысяч рублей. В эту сумму не входят расходы, которые Роман напрямую оплачивает за школы, детский сад и другие перечисления на детей», — сообщил адвокат Филипп Рябченко.

Также адвокат напомнил, что ранее Елена Товстик требовала установить алименты в размере 1 миллиона рублей на ребенка.

Елена Товстик Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Напомню, что Елена просила суд установить на период рассмотрения спора содержание в размере 3 миллионов рублей ежемесячно на троих детей. Суд данное требование не удовлетворил, поскольку заявленный размер расходов не был ю подтвержден Еленой. Со своей стороны Роман представил документы, подтверждающие фактическое содержание детей и прямую оплату их расходов», — рассказал KP.RU Рябченко.

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