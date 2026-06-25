Федеральная служба безопасности России предотвратила готовившуюся диверсию на территории Мариуполя. Сотрудникам ведомства удалось пресечь преступные намерения гражданина России, планировавшего осуществить подрыв.

«Житель Мариуполя, вступивший в контакт с представителем украинских спецслужб посредством мессенджера Telegram, действовал согласно отданным ему указаниям. Им было изъято самодельное взрывное устройство из предварительно оборудованного тайника. Целью злоумышленника было приведение в действие взрывчатки внутри административного здания районного суда», - комментируют кадры задержания в ЦОС ФСБ РФ.

Житель Мариуполя задержан с бомбой в момент подготовки теракта

По инструкции своего куратора, подозреваемый направился к зданию суда для совершения теракта, где и был задержан оперативниками ФСБ России.

В связи с данными событиями, следственным отделом УФСБ России по ДНР было возбуждено несколько уголовных производств.

Гражданину инкриминируются государственная измена (согласно статье 275 Уголовного кодекса РФ), подготовка к совершению террористического акта (части 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное обращение с взрывчатыми веществами и устройствами (пункты «а», «в» части 3 статьи 222.1 УК РФ).

По решению районного суда, который предатель собирался взорвать, задержанному пока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ России подчеркивает, что украинские спецслужбы продолжают активно разыскивать потенциальных исполнителей диверсий и терактов в онлайн-пространстве, включая социальные сети и мессенджеры. Ведомство предупреждает, что все лица, ставшие пособниками противника, будут выявлены и понесут уголовную ответственность, которая может достигать пожизненного лишения свободы.

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