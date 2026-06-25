Единственный здоровый в Европе - Дитер Болен. Фото: DPA/TASS

Единственный здоровый в Европе - Дитер Болен. Дитер поговорил в интернете и наговорил на отмену концертов в Эстонии. Начал с крамольного: "Россия уже десятилетия никому не угрожает", а закончил вообще за упокой:

«И канцлер тоже все время блуждает вокруг слова „война“, говорит об Украине, что она победит Россию… А я думаю: они что, не знают историю? Я заметил, канцлер твердо верит, что Украина может победить. Но не делает выводов, а что произойдет тогда дальше? Они что, думают, что Россия и Путин на это согласятся? Нет. У них арсенал из сотен атомных бомб, каждая из которых может почти уничтожить Германию». На прощание, поддержал всех слонов:

"Если Украина победит, это приведет к мировой войне". Еще раскритиковал антироссийские санкции, а разрыв РФ с ФРГ, вообще назвал "экономическим безумием".

Думаю, Дитер реализовал ту самую, позднесоветскую проекцию всенародной любви и обожания Modern Talking. Она в нем осталась и запомнилась. Вылезла наружу, когда это больше всего нужно. Спасибо, Дитер!

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