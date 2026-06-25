Церемония вручения премии Voice Influencer Awards состоялась в панорамном ресторане O2 Restaurant на крыше пятизвездочного отеля Ritz Carlton в самом центе столицы. На мероприятии собрался весь свет шоу-бизнеса, а также многочисленные гости из медиасферы. Прямо на крыше установили сцену, где звезды радовали собравшихся своими выступлениями.
Одними из первых на сцену вышли Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев, которые совсем недавно воскресили группу «БиС» после долгого перерыва. Артисты исполнили несколько хитов, после чего получили награду, как лучший «Камбэк года».
Сразу две статуэтки в номинациях «Шоу года» и «Артист года» забрала Егор Крид. После получения награды певец поспешил покинуть многолюдное мероприятие.
Мот исполнил хит этого лета «Она танцует под Шадэ», и почти все гости пустились в пляс. Певец вместе с супругой Марией Мельниковой удостоились аж трех наград — Матвея отметили (настоящее имя артиста), как «Исполнителя года» и «Тренд года», а Марию — как «Танцевального инфлюенсера года».
Анастасия Решетова, которая недавно дебютировала в качестве ведущей на спортивном канале, получила награду, как «ТВ-открытие года». На сцене бывшая возлюбленная Тимати появилась в бельевом образе и со стильным каре. Добавим, что длинные волосы Насти целы, на голове новоиспеченной ведущей был парик. Также мы отметили макияж блогерши: синие стрелки ей очень идут.
Специальной номинации «Вне времени» удостоились Митя Фомин и Татьяна Терешина. Готовясь к мероприятию, певица явно следовала последним трендам, но, по ходу, перестаралась. Высокие белые то ли трусы, то ли шорты под черной сеткой смотрелись довольно странно.
Разведенная Оксана Самойлова блистала на Voice Influencer Awards. Многодетная мама появилась в кожаном черном топе и белой юбке на низкой посадке, которая подчеркнула плоский живот блогерши. Счастливая Самойлова забрала сразу две награды — «Инфлюенсер года» и «Самый цитируемый герой Voice».
Не обошлось и без неожиданного перформанса. Во время исполнения песни Анна Седокова, ставшая «Самым сексуальным инфлюенсером», случайно упала прямо на сцене. Падение произошло в тот самый момент, когда друг звезды, блогер Кирилл Малышев, выбежал к артистке из зала, чтобы вручить букет цветов. Впрочем, Анна, одетая в соблазнительное алое платье, не растерялась и тут же поднялась. А затем они уже вместе с Кириллом зажгли на сцене.
В этот вечер также выступили Карина Нигай с ее треком «СДВГ», Жасмин и Маш Милаш с их коллаборацией на песню певицы «Головоломка», Jony со своими лиричными, трогающими за душу хитами, Игнатий Винтуров, Люся Чеботина и многие другие.
Среди гостей также были замечены Елена Ханга, Лена Катина, Алена Водонаева, Светлана Сильваши, Алена Жигалова и многие другие.
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