Как испытания «Золотого купола» США связаны с землетрясением в Венесуэле: разбираем версию конспирологов

После самого мощного в современной истории землетрясения в Венесуэле конспирологи предположили: серия толчков магнитудой до 7,5 связана с испытаниями элементов американской системы ПРО «Золотой купол» Фото: REUTERS.

После самого мощного в современной истории землетрясения в Венесуэле конспирологи предположили: серия толчков магнитудой до 7,5 связана с испытаниями элементов американской системы ПРО «Золотой купол», о которых вчера отчитался глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, использовали «технологию направленной энергии».

Вечером 24 июня в Венесуэле практически друг за другом произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Полный масштаб потерь еще предстоит оценить: масса зданий, в том числе в столице Каракасе, лежит в руинах, разрушен международный аэропорт, под завалами остается масса людей - счет погибшим может пойти на десятки тысяч. В Геологической службе США предположили, что погибнуть могли до 100 000 человек...

Вечером 24 июня в Венесуэле практически друг за другом произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Фото: REUTERS.

«Золотой купол» – американская программа противоракетной обороны стоимостью минимум в $2 млрд. В ней будут объединены глобальное космическое наблюдение (на орбиту запустят новые спутники), искусственный интеллект (спутники будут, по сути, дата-центрами для ускоренной обработки информации) и комбинированные типы вооружений, чтобы уничтожать цели во всех фазах полета.

Лазеры призваны прожигать корпуса ракет, подрывать топливные баки, ликвидировать датчики наведения. А мощные излучатели микроволн - выжигать электронику.

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью KP.RU дал ответ конспирологам:

– Испытания в Нью-Мексико были направлены на поражение небольших воздушных целей при помощи лазеров и микроволновых технологий. К тектоническим процессам это вообще отношения не имеет.

Нужно понимать масштаб. Землетрясение магнитудой 7,5 высвобождает энергию, эквивалентную примерно 2,7 мегатоннам тротила. А боевой лазер, если говорить совсем упрощенно – это как очень мощная лампочка. Разница в энергетике там не просто большая, а колоссальная – в миллиарды раз. Такому лазеру пришлось бы работать без остановки десятки, если не сотни лет, чтобы «накопить» энергию подобного уровня.

А потом, землетрясение возникает не на поверхности. Чтобы спровоцировать подобный процесс, нужно воздействовать на разломы на глубине примерно 10-20 километров. А лазер туда попросту не достанет – его энергия будет рассеиваться уже в верхних слоях грунта.

Поэтому говорить о том, что лазерная установка на полигоне способна вызвать мощное землетрясение, просто несерьезно.

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