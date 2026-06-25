«Это уже просто наглость»: Мария Погребняк назвала удаление VK из App Store информационным давлением

Мария Погребняк Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Компания Apple без каких-либо объяснений и предупреждений удалила из App Store все сервисы холдинга ВК – под ограничение попали «ВКонтакте», «Одноклассники», ВК Музыка, ВК Видео, ВК Мессенджер, «Дзен», Skillbox, Облако Mail.ru и другие продукты экосистемы, и теперь их нельзя скачать или обновить. В пресс-службе ВК подчеркнули, что компания никогда не находилась под санкциями, и это подтверждают заключения международных юристов.

Популярный блогер Мария Погребняк заявила, что это наглость, потому что люди просто хотят пользоваться привычными сервисами, но вместо этого их загоняют в угол, создавая бытовые сложности.

Блогер Мария Погребняк возмутилась блокировкой приложений VK в App Store

«Ну это уже просто наглость, на этот раз из App Store исчезли все сервисы ВК, а я даже обновить их не успела. Как будто мы хотим чего-то плохого — просто пользоваться своими банками и соцсетями, где все уже понятно. Переписываться с друзьями, смотреть видео, слушать музыку, а вместо этого нас просто сейчас загоняют в угол. Помните, как все началось? Сначала под шумок прижали наши банки, чтобы мы не могли платить там, где привыкли. Потом взялись за RuTube и Max, а теперь дошли до ВК. И это уже похоже на информационное давление против обычных людей. Мы, конечно, найдем выход, но в моменте это меня жутко раздражает», — написала она в своем Telegram-канале.

Многие эксперты сходятся во мнении, что происходящее – это реакция на успехи России в создании собственной цифровой экосистемы. Теперь транснациональные корпорации, теряющие влияние на российском рынке, пытаются ответить на это ограничениями против обычных пользователей, и по сути это выглядит как месть со стороны глобальных платформ, направленная на миллионы граждан.

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